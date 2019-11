《纽约时报》标题党连前财长都不放过，又对中美关系下猛料！

近日,特朗普例行体检却被美国有线电视新闻网(CNN)说成得了心脏病。特朗普愤怒表示:“我们国家没有新闻自由!”

就在美国媒体的公信力面临土崩瓦解之际,《纽约时报》继续火上浇油,又对中美关系下黑手。

《纽约时报》连前财长都不放过

2019创新经济论坛昨天在北京举办,美国前财长亨利·保尔森警示中美脱钩只会损害中美两国利益和破坏全球发展。



结果却被《纽约时报》的标题党套路了!《纽约时报》对保尔森的这篇演讲进行了报道。 文章大写加粗,在标题上写道: “亨利保尔森发出警告: 中美关系可能只会变得更差。 ”

△《纽约时报》报道截图

这样完全有违新闻真实性的操作,让很多在场记者哗然。

在现场听了保尔森完整演讲的记者看了《纽约时报》的文章后不禁怀疑,自己跟作者听的到底是不是同一个演讲。 更不知道保尔森本人看了这篇报道后会作何感想。更可怕的是文章的副标题还说,保尔森认为无论是否达成贸易停战,

中美两国都被进一步拉开了距离。

△《纽约时报》报道截图

保尔森究竟说了什么?

保尔森究竟在主旨演讲上说了什么? 是时候了解一下真相了!保尔森确实表达了对中美脱钩的担忧,但他恰恰是希望中美关系可以走向合作共赢才对当前的风险做出了警告。 可是,这样的信息和态度却并没有体现在《纽约时报》的这篇报道中。

△11月21日,美国前财政部长亨利·保尔森在论坛上致辞。图片来源:新华社

其实,保尔森在演讲中对中美脱钩、贸易战、科技战和零和博弈表达了担忧和反对。比如,保尔森提到了军事术语和军事思维被越来越频繁的运用到经济和市场中。 但他也强调,作为一个与经济、市场和企业打了四十年交道的人来说,这些军事术语是非常刺耳的。But as someone who has spent 40 years working around economies,markets, and firms, these military metaphors are pretty jarring.他还说,某些政客似乎忘了一个事实,贸易、跨境投资和金融可以使多方受益。What some of our politicians seem to have forgotten is that trade, cross-border investment and finance can benefit more than one side.保尔森还在演讲中指出中美双方应当采取积极行动,以释放双方对中美命运共同体前景的积极信号。What we need now are a few affirmative steps to signal that we still see the prospect of a shared future, despite obvious and intensifying realities of our strategic competition.保尔森认为,中美两国的全面脱钩将是一个非常危险的先例,会对美国经济造成严重影响。他着重提到了中美金融市场脱钩,例如将中国企业从美国强行退市、强迫明晟指数剔除中国股票,将威胁美国在金融领域的领导地位以及纽约作为世界金融中心的地位。保尔森说: “通过让中国企业从美国交易所退市来达到使中国与美国市场脱钩的目的是个糟糕的主意。 强迫明晟指数剔除中国股票也一样。 ”Decoupling China from US markets by delisting Chinese firms from US exchanges is a terrible idea. So is forcing Chinese equities out of the MSCI indexes.“用这种方式让中国与美国市场脱钩当然会伤害中国。 但这不符合美国的利益。 这样做最终会威胁到美国在金融领域的领导地位以及纽约的世界金融中心地位。 ”Decoupling China from US markets in this way would, of course,harm China.



But it would not be in America’s interest. It would eventually threaten US leadership infinance, as well as New York City’s role as the world’s financial center.保尔森在演讲中表达了强烈了愿望,希望中美两国可以竭尽全力避免脱钩现象的出现。大规模和全面脱钩的妄想会让中美两国和全世界都陷入泥潭。The delusions of a wholesale and comprehensive decoupling will leave our countries, and the world, worse off.我们需要避免这种情况。现在就得避免。We need to avoid that outcome. We need to avoid it now.保尔森还在演讲中对中国的知识产权保护给予了积极评价。中国已经采取了改善知识产权保护的措施,希望即将签署的贸易协议里也有一些这方面的好消息。 但要增强创新者和外国企业对中国知识产权保护体系的信心,还需要做出更多的努力。China has taken some steps to better protect intellectual property and hopefully the impending trade agreement will include some welcome news here. But much more is needed to give innovators and foreign companies greater confidence in the Chinese system.事实上,保尔森在6月29日就已经对美国封锁华为这一做法发表过评论。

上个月,国务院总理李克强会见保尔森的时候,保尔森曾对中美关系这样表态: 当前美中关系处于关键时刻。 今年是美中建交40周年,两国和世界都发生了变化,双方需要找到管理美中关系的新方式。 希望双方共同努力,推动两国经贸关系发展,为两国人民带来福祉。保尔森对中美脱钩现象的担忧和警示体现了他对中美关系走向的关切,这种关切显示了他对世界两个最大经济体之间通过合作共赢、良性竞争促进全球经济繁荣发展的期许。但这样积极的信号却完全被《纽约时报》的片面报道所掩埋,真是令人唏嘘。

