中国中车悉尼摄影展用影像演绎丹顶鹤千古绝唱

新华网悉尼11月22日电（记者杨敬忠 白雪飞）中国中车21日在第三届澳大利亚中华文化节上，推出“中车人眼中的丹顶鹤”主题展览，发布了中车齐车集团王克举创作的《梦鹤与云鹤》摄影集，受到澳大利亚观众的关注和追捧。

20 多年前，中车齐车集团员工王克举拿起了相机，开始拍摄铁路车辆、拍摄企业美景，还到距企业几十里外的扎龙国家级自然保护区拍摄丹顶鹤。从此，铁路货车的图片有了丹顶鹤的灵气，丹顶鹤的图片也有了中车人的爱意。

王克举历时7年追踪拍摄一对丹顶鹤夫妻——梦鹤与云鹤，用镜头真实地记录了这对鹤夫妻从相知相恋到共同生活后的相依相伴。直到云鹤失踪后，梦鹤依旧对其忠贞不渝，在遍寻整个扎龙湿地无果后而痛别家园追爱天涯的全部过程。

《梦鹤与云鹤》被人们称为丹顶鹤的“梁山伯与祝英台”“罗密欧与朱丽叶”。国际鹤类基金会副主席吉姆 哈里斯先生评价说，无论是对中国还是对世界来说。丹顶鹤都是上天赐予的珍宝。王克举的作品向人们展示了丹顶鹤及其栖息生境的大美与神秘，是献给每一位喜爱大自然的人华丽的礼物。

在发布活动中，中国驻悉尼总领事馆经济商务参赞王洪波在致辞中对《梦鹤与云鹤》摄影作品表达了赞美之情，同时也为中车集团强烈的社会责任感点赞。她希望澳中两国民众携手同行，世代传递爱的结晶，保护好环境与自然，让子孙后代都能感受到大自然的神奇与美好。

澳大利亚著名中国文化学者梅卓琳教授、中车齐车集团副总经济师、《梦鹤与云鹤》主编王晓军、中车齐车集团副总经理高永君、企业文化部处长何春雷、中国中车澳洲公司总经理杨斌、承办方澳丰集团总裁冯敦平博士等各界嘉宾出席了发布活动。

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