中企投资匈牙利医疗中心在布达佩斯开业

新华网布达佩斯11月22日电（记者 袁亮）由匈牙利文化遗产与民族品牌协会发起，中国新视野南京出国咨询服务有限公司与匈方共同投资成立的匈牙利千禧医疗中心21日在匈牙利首都布达佩斯举行开业仪式。

匈牙利外交与对外经济部副部长毛焦尔·列文特、匈牙利文化遗产及民族品牌协会主席派什蒂·伊姆雷、中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波、中国新视野南京出国咨询服务有限公司董事长胡小强等出席仪式并为医疗中心开业剪彩。

匈牙利外交与对外经济部副部长毛焦尔·列文特（左三）、中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波（右三）等嘉宾为千禧医疗中心开业剪彩。新华社记者 袁亮摄

毛焦尔·列文特在开业仪式上致辞时说，匈中双边关系近年来始终保持健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕，千禧医疗中心的成立为匈中务实合作开拓了新的领域，将造福两国人民。

派什蒂·伊姆雷说，千禧医疗中心既可以服务匈牙利民众及在匈生活的华侨华人，还可以为来匈旅游的中国游客提供一站式服务。

刘波表示，近年来，匈牙利对中国企业的吸引力不断增强，目前有大量中资企业正在对匈牙利做市场调研，中匈投资合作前景广阔。中国驻匈牙利大使馆经商处将积极提供支持和帮助，推动中匈合作迈向新高度。

胡小强说：“我们将继续扩大对千禧医疗中心的投资，并与其他欧盟国家的医院建立合作关系，努力将千禧医疗中心打造成匈牙利最好的医疗机构之一。”

据介绍，匈牙利千禧医疗中心占地面积500余平方米，总投资超过300万美元，设有牙科、心血管科、整形美容科和神经外科等，医生团队由匈牙利著名的医疗专家组成。

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