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巴西出口投资促进局主席：巴中双边关系重要性毋庸置疑

2019年11月22日15:38  来源：新华网
 

　　新华社巴西利亚11月21日电（记者周星竹）巴西出口投资促进局主席塞尔吉奥·塞戈维亚21日表示，巴中双边关系重要性毋庸置疑，巴西将深化同中国的合作，并为中国企业创造更好的投资条件。

　　巴西众议院当天在巴西利亚举行主题为“当今背景下的巴中关系：积极合作与互利共赢”的研讨会。塞戈维亚在研讨会上说，今年是巴西和中国建交45周年，巴中关系已经发展到了相当成熟的阶段，两国都展现出对彼此的重要意义。“中国是巴西最大的贸易伙伴，也是巴西最主要的投资来源国之一。中国为巴西的产品和服务提供了新市场。巴西应当思考，如何在现有的良好基础上继续同中国扩大合作。”

　　塞戈维亚说，巴西出口投资促进局在北京和上海设立了代表处。促进局组织了53家巴西企业参加第二届中国国际进口博览会，达成贸易协议总额逾5亿美元。

　　中国驻巴西大使杨万明在研讨会上表示，两国领导人的高频接触，双边各领域合作的稳步推进，标志着中巴全面战略伙伴关系正步入更加成熟、稳健的新时期。

　　杨万明指出，世界正经历百年未有之大变局，包括中国和巴西在内的新兴经济体的崛起，是这个时代的重要特征，将深刻影响国际格局和国际秩序。“发展好新时期中巴关系，有助于两国实现更好发展，为两国人民带来更多福祉，也有助于双方共建创新包容的开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”

　　巴西参议院外交和国防委员会主席内尔西尼奥·特拉德表示，两国在经贸、科技、航天、农业、文化等领域开展了广泛合作，今后巴西将致力于向中国出口附加值更高的产品，也期待中国帮助巴西加强基础设施建设。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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