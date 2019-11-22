“共同守护伟大的文化遗产”《国家宝藏》走进意大利

人民网罗马11月21电 （记者韩硕）意大利当地时间11月20日晚，由中央广播电视总台制作的大型文博探索节目《国家宝藏》节目亮相罗马，并举办“共同守护伟大的文化遗产”为主题的意大利展映会。

此番意大利之行是《国家宝藏》节目继中国香港、法国、英国之行后，面向全球宣传推广的第六站。20日，中国驻意大利大使馆、中国中央广播电视总台、意大利文化遗产、活动与旅游部、意大利克拉斯传媒集团等百余名中意官员、媒体代表济济一堂，享受了一场文化和视听盛宴。

推介会上，央视纪录国际传媒有限公司与意大利克拉斯传媒集团就“国家宝藏”意大利语版节目的落地播出，举行了播出合作意向签约仪式，意大利语版节目将于2020年6月在意大利首播。

意大利克拉斯CNBC频道负责人安德烈·卡布里尼表示，该节目将会为意大利观众带来一场来自东方文明古国的视听盛宴。“《国家宝藏》不仅将为意大利民众打开一扇了解中国文化的窗口，也将激发意大利人传承文化传统，保护文化遗产的热情。”安德烈说。

中国驻意大利大使馆公使衔参赞郑璇在致辞中表示，2020年是中意建交50周年，两国将互办文化和旅游年。相信《国家宝藏》意大利语版节目的落地播出，将让意大利观众进一步了解中国，促进中意两国交流互鉴。

对此，意大利文化遗产、活动与旅游部外事主任罗萨娜·碧娜琪亦认为，“我相信，《国家宝藏》不仅能将中国的文物介绍给意大利观众，其新颖的故事讲述方式也能激发民众保护文化遗产的意识。

《国家宝藏》是中央广播电视总台于2017年底推出的大型文博探索节目。节目汇集中国最为顶级的文博资源，联合包括故宫博物院在内的17家中国国家级重点博物馆，讲述中国顶级国宝重器的前世传奇和今生故事。

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