中国驻美使馆纪念中美留学40周年

新华社华盛顿11月21日电（记者刘阳 胡友松）中国驻美国大使馆21日举行中美留学40周年纪念活动。中国驻美国大使崔天凯宣布美国短期赴华学分生奖学金正式启动。美国国务院官员重申欢迎中国留学生赴美留学。

崔天凯在活动上致辞说，中美建交40年来，两国经济紧密交融，人文交往广泛深入，教育交流合作成果丰硕，为增进中美友好作出了重要贡献。他宣布美国短期赴华学分生奖学金正式启动，每年将支持2500名美国学生赴华短期修读学分。

美国国务院助理国务卿帮办卡罗琳·卡萨格兰德在致辞中说，美国欢迎中国留学生，希望中国学生融入美国的校园文化，与美国及其他国际学生共同学习，共同进步。

卡萨格兰德对新华社记者表示，近期美国总统特朗普表示欢迎中国学生赴美留学，美国国务院的政策和这一表态一致。

美国前总统卡特也向纪念活动致贺信，并在信中回忆了中美建交之初两国政府对互派留学生的高度支持。卡特在信中说，当时双方都没有预料到中美教育交流会迅猛发展到今天的规模。两国之间的学术和科学交流是增进彼此了解的重要渠道。

本次活动由中国驻美使馆与美国国务院文教局共同举办，美国务院有关部门官员、卡特中心、当地教育机构及中美两国留学生代表等400多人参加纪念活动。来自不同年代的中美留学生代表，富布莱特项目、中国政府奖学金项目等一批知名留学项目的负责代表分享了个人经历和项目实施情况。与会嘉宾就“留学中国”的机遇和途径、语言学习交流、留学与职业发展、校友网络建设等主题进行了研讨。

中美1979年1月1日正式建交后，迅速开始相互派遣留学生。美国国际教育学会18日公布的年度赴美留学生报告显示，中国大陆在美留学学生数量约37万人，美国在中国大陆的留学学生数量约1.2万人。

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