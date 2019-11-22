慕尼黑第七次蝉联德国城市综合实力排名榜首 “汽车城”活力排名大幅下降

新华社柏林11月21日电（记者田颖）德国经济研究所每年一度城市实力排行榜21日出炉，慕尼黑连续第七年蝉联综合实力榜首。在城市活力这项排名中，奥迪和大众总部所在的“汽车城”因戈尔施塔特和沃尔夫斯堡排名均大幅下降。

城市实力排名由德国经济研究所、《经济周刊》以及一家房地产门户网站共同完成，对71座人口十万人以上的德国城市进行排名，并发布报告。

在反映城市综合实力的总排名榜中，慕尼黑连续第七年蝉联榜首。排名报告认为慕尼黑聚集了一批高水平科研机构，且经济具有竞争力。与之相对，鲁尔区的城市多年垫底，但报告认为鲁尔区城市也存在发展机会，房价低、人口密集、文化开放、大学和研究机构较多等都是这一地区城市的优势。

在城市活力这项排名中，因戈尔施塔特和沃尔夫斯堡2018年均位列前十，今年分别下滑至第39位和49位。排名报告称，这是德国汽车行业危机对这两座城市带来的影响。

因在劳动力和房地产两方面发展最为突出，首都柏林被评为德国最具活力的城市。2012年至2017年，柏林人口流动净增长达25万人（即迁入比迁出多25万人）。

黑森州有“科技城”之称的达姆施塔特被评为最具未来发展潜力城市。报告认为达姆施塔特有大批成功的、极具竞争力的公司，是最适应未来发展需要的城市。

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