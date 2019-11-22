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胆子太大了！美国两名警察社交网络非法卖枪获罪

2019年11月22日14:28  来源：中国新闻网
 

　　中新网11月22日电 据美国中文网报道，美国联邦调查局称，两名加州警察在社交媒体上非法出售近90支枪支，或面临数年的监禁。

　　检方称，44岁警员费尔南德斯(Carlos Fernandez)和49岁警员阿劳(Edward Arao)于20日被定罪。这两名警员被判合谋从事无证枪支交易和非法枪支交易罪。而费尔南德斯被判犯有另一项罪名，即向一名重刑犯出售枪支并做出虚假陈述。

　　据检察官办公室透露，两人将于2020年3月被判刑，费尔南德斯将面临最高35年的监禁，而阿劳将面临最高10年的监禁。

　　检察官表示，费尔南德斯在社交媒体上，开设账号出售枪支。阿劳主要将枪支通过自己名下的公司转售。检方称，他们出售的大多是只有执法人员才能购买的非注册枪支。

　　但起诉书中提到的销售行为发生时，两人都没有单独获得枪支销售许可证。

　　据检察官称，两人“利用他们作为警察的身份，确保非法枪支销售业务的成功”。

　　另外，从2016年5月到2017年12月，费尔南德斯向36岁的重刑犯卡马乔(Oscar Maravilla Camacho Jr.)出售了10支枪。

　　检方称，此案中的另外六人“已对联邦刑事指控认罪，包括分销可卡因、合谋向一名重刑犯出售枪支，以及做出虚假陈述，导致非法购买枪支”。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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