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特写：弹片突然袭来——记受轰炸波及的叙利亚家庭

2019年11月22日13:03  来源：新华网
 

　　新华社大马士革11月21日电 特写：弹片突然袭来——记受轰炸波及的叙利亚家庭

　　新华社记者汪健　郑一晗

　　20日凌晨，叙利亚首都大马士革西部库德萨亚地区一栋居民楼里，孩子们睡熟了，30岁的埃亚德·穆萨维与妻子沿袭着睡前喝杯热饮的习惯，正在客厅享受甘菊茶。突然，一声巨响伴随隐隐震感袭来。埃亚德警觉地放下茶杯，他唤醒住在临街卧室的孩子们，让他们赶紧进里屋。

　　一声声巨响越来越近，几分钟后，飞溅的导弹弹片落在埃亚德一家的居民楼墙面上，孩子们临街的卧室出现一个大洞，窗户破损，房内什物被掀翻。埃亚德带着一家人逃往邻居家。

　　爆炸声一直持续到20日凌晨2时左右。叙利亚军方随即发表声明，以色列战机当天凌晨发射多枚导弹空袭叙首都大马士革周边地区。以军方表示，当天轰炸目标是伊朗军方在叙境内的军事目标。

　　“房子损坏很厉害，这个房间和里面的家具，还有厨房，都被破坏了。”埃亚德望着孩子们的卧室说道，“孩子们有一些擦伤，还好不算严重。”埃亚德一家所在地区分布着多栋居民楼，路上行人不多，经过的车辆偶尔鸣笛，才会打破惯常的平静。

　　新华社记者在埃亚德一家居住的居民楼外看到，四层楼房的三、四层中间位置被弹片击中，楼层间的水泥板裸露，窗户七零八落。埃亚德对自家街区受到波及感到不解：“我们这个地区都是平民，和军事没什么关系，过去一直比较平静。”

　　邻居阿卜杜勒—拉赫曼·萨万接纳了求助的埃亚德一家。“谢天谢地，这里没有人出事，但邻居们的房子被破坏了。这里是居民区，还有上学的孩子……”他告诉记者。

　　不是所有人都这么幸运。20日稍晚，叙利亚官方媒体报道，当天凌晨的大规模空袭，造成大马士革西南部的两名平民死亡、多人受伤。有报道称，空袭导致一栋民居垮塌，一对夫妻遇难。

　　袭击过后，工人开始修复埃亚德的房子。电焊机在墙顶冒出电花，埃亚德在一旁看着，满身灰尘。他悄声祈祷着，庆幸家人平安。大马士革农村省省长阿拉·易卜拉欣表示，将为修复遭此次袭击破坏的民居提供援助。

(责编：秦白雪(实习生)、刘洁妍)
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