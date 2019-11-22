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否认气候政策致山火频发 澳总理称政府“已尽本分”

2019年11月22日10:06  来源：中国新闻网
 

中新网11月22日电 据新加坡《联合早报》报道，澳大利亚大火持续肆虐给澳联邦政府造成压力。澳总理莫里森21日辩称，并不是当局的气候政策导致了史无前例的大火，并坚称当局已采取足够多的措施来应对全球变暖问题。

据报道，澳山火延烧多日，所造成的烟霾不断扩散。几天前，澳大利亚最大城市、有500多万人口的悉尼笼罩在一片烟霾之中，至今仍未消散。

莫里森表示，澳政府在应对气候变化方面“尽了我们的本分”。他接受澳大利亚广播电台的访问时说，任何声称碳排放与火灾的发生有关的说辞，都是没有根据的。澳大利亚的碳排放仅占全球总排放量的1.3%。

科学家们、消防部门的前主管及受山火影响的居民，都认为2019年的山火比往年严重，与气候变化有关。科学家们认为，随着全球气温上升，干旱、异常炎热天气及多风的情况加剧，山火将进一步肆虐，且越来越难以控制。

报道称，澳各方已在要求莫里森削减澳大利亚的温室气体排放，快速转向发展可再生能源，但澳大利亚依赖矿产业及此产业带来的丰厚收入，使这个问题极具敏感性。

21日，澳当局警告维多利亚州的居民必须离开高危地区。新南威尔士州官员说，过去几周内，山火已经烧毁600多间房屋，造成6人死亡。南澳大利亚州首府阿德莱德也被烟霾笼罩，州政府劝请居民留在家中，注意安全。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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