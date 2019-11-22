巴西国会外交政策研讨会

人民网巴西利亚11月21日电(记者 范剑青)巴西国会21日举办“巴西外交政策新展望：重塑为了前进”研讨会，巴西外长、国防部长、总统府秘书长、参众两院议员等出席了研讨会。巴西参议院外交与国防委员会主席特拉德、中国驻巴西大使杨万明、巴西出口投资促进局局长塞戈维亚分别在研讨会上就中巴关系发表讲话。

巴西参议院外交与国防委员会主席特拉德表示：“中国是巴西的关键伙伴，中国的经济实力、中国在世界秩序中的重要性、中巴双边的密切联系决定了这一点。”

特拉德说：“在博索纳罗总统访问中国，以及本次金砖峰会期间与习近平主席会晤之后，巴西政府在对华关系上采取了更加务实和亲近的立场。”“中巴双边关系在许多领域中取得进展，并提升到全球战略伙伴关系的水平。”“中巴双边关系全面覆盖，在经济、贸易、科技、太空、教育、文化、农业等领域都有深层次的合作。”

特拉德还指出，巴西高度期待中国对巴西“投资伙伴计划”和基础设施建设项目的参与。目前中国在巴西的投资存量已经达到790亿美元，巴西期待更多的中国资本进入巴西，特别是投资到基础设施领域。

巴西出口投资促进局局长塞戈维亚在研讨会上发表讲话说，“今年是中巴建交45周年，中巴关系已经走到了高度成熟的水平。中巴两国之间的合作拥有巨大潜力。中国对巴西非常重要，巴西对中国也非常重要。巴西人应该认真思考，怎样才能更好地把握中国经济和科技高速发展带来的重要机会。中国人创造出了提高生产力、制造力和科技创新的有效机制，值得巴西参照。“

塞戈维亚表示，“中国在巴西对外经济关系中拥有关键地位。巴西应该努力提高对中国的了解，优先推动两国之间的创新合作。巴西必须把握中国中产阶级消费群体不断扩大的机会。中国将有越来越多的人口有能力消费巴西的农产品，这将为巴西的农牧业发展提供持续动力。本次金砖峰会期间，中巴签署了开放巴西甜瓜向中国出口的协议，这是具有象征意义的一步，今后巴西希望向中国出口更多的水果、咖啡等农产品。”

塞戈维亚表示，博索纳罗总统在与习近平主席会晤时指出，巴方欢迎中国企业来巴投资，在基础设施建设和铁矿石，油气等能源领域加强合作。巴西正在建设一个更高效的营商环境来吸引外国投资，中国企业正在积极参与巴西的投资项目。

中国驻巴西大使杨万明作了题为《维护多边主义是中巴全面战略伙伴关系的时代内涵》的讲话，他表示，刚刚过去的一个月是中巴交往史上的高光时刻。博索纳罗总统首次对华国事访问成果丰硕，圆满成功。上周，习近平主席来巴出席了金砖国家领导人第十一次会晤，期间同博索纳罗总统再次进行双边会晤，巴西政府、国会及各界对习近平主席到访予以特殊礼遇和周到安排。两国领导人的高频接触，双边各领域合作的稳步推进，标志着中巴全面战略伙伴关系正步入更加成熟、稳健的新时期。

杨万明大使表示，当前单边主义、保护主义和霸凌行径抬头，严重威胁到正常的国际贸易秩序，加剧了世界形势的不稳定和不确定性。在刚刚结束的金砖领导人第十一次会晤中，五国元首再次就捍卫多边主义、支持自由贸易体系、应对全球性挑战响亮发声，带头维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以世贸组织为代表的多边贸易体制，捍卫了新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。这既反映出国际社会的普遍呼声，也有利于为中巴合作的长远发展营造稳定环境。

杨万明大使表示，发展好新时期中巴关系，有助于两国实现更好发展，为两国人民带来更多福祉，也有助于双方共建创新包容的开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。中方愿同巴方一道努力，落实好两国元首达成的重要共识，推动中巴全方位合作再上新台阶，助力中巴全面战略伙伴关系实现新发展。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)