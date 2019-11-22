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“让世界享受中国创新、开放所带来的红利”

2019年11月22日09:31  来源：光明日报客户端
 

　　“如果要谈到对世界经济的贡献，中国的贡献无疑是最大的，因为中国经济‘不仅强而且大’。”11月21日，在雁栖湖举行的2019年创新经济论坛上，渣打银行首席行政总裁比尔·温特斯这样表达他的观点。

　　在以创新和开放为引领的高质量发展时代，中国经济为世界经济提供的动力更加高效，更加包容，更加可持续。谈及未来一年的世界经济前景，比尔·温特斯认为，世界经济在2020年将有所复苏，增长也将更加稳定。这得益于中国经济的持续稳定增长，也得益于人们对地缘政治等因素的担忧有所减少，他看好全球经济明年的增长前景。

　　在论坛首日上午的会议中，最吸引Tradeshift公司联合创始人、大中华区负责人米克尔·布朗的内容就是中国将继续对世界敞开大门。他对记者说：“两周前刚刚结束的第二届中国国际进口博览会，就是中国持续扩大对外开放的一个例证。开放不仅将使中国市场更加活跃，还能让世界享受到中国创新、开放所带来的红利。同时，在中国，不仅是许多企业抱着开放的态度发展，许多地方政府也对外资企业保持开放态度。允许来自全球的高科技企业进入中国市场，这对于加速中国经济发展有巨大推动作用。”

　　开放与创新，成就着中国经济的高质量发展。今年1至10月，中国实际使用外资总体保持平稳增长，全国新设外商投资企业33407家，实际使用外资7524.1亿元人民币，同比增长6.6%。高技术产业实际使用外资的成绩十分显眼，使用外资2224.8亿元，增长39.5%。高技术制造业实际使用外资786.9亿元，增长5.5%；高技术服务业实际使用外资1438亿元，增长近七成。

　　在世界经济前景不确定的情况下，能够取得这样的成绩，与中国政府诸多扩大对外开放举措的扎实落地是密不可分的。近年来，中国打出了扩大对外开放的“组合拳”，包括实行“准入前国民待遇加负面清单”管理制度，大幅放宽市场准入；制定全新的，以开放、服务和保护外资为主基调的外资基础性法律。正如米克尔·布朗所说，“在几十年前，中国在世界上并不以创新著称，但是目前中国的创新速度为全世界都提供了帮助。”开放与创新的深度融合，无疑将为中国经济创造更加耀眼的未来。

　　中国国际经济交流中心首席研究员张燕生对记者表示，在当前的世界经济形势下，中国需要有足够的历史耐心，足够的战略定力，足够的理性思维，团结更多的愿意合作的伙伴来共同推动创新。他指出，在近年来的全球创新指数中，中国从2016年的25位提升至2019年的第14位，这意味着中国的创新能力在持续提升。接下来的主要矛盾就是要解决发展不平衡的矛盾，让西部地区、中部地区也能成为创新的引擎。

　　“以前我每两年来一次中国，现在每六周就要来一次。从近几年的发展来看，在中国做生意变得更加容易了，中国对外国的投资越来越开放。”长期从事国际投资的穆巴达拉投资公司首席执行官瓦利德·阿穆卡拉·阿穆哈利直观地表达了他对中国经济发展的信心，更让他感到振奋的是，在技术领域，中国已经有很多了不起的企业，他们在诸如生命科学、交通等先进技术领域取得了显著进步，不止领先中国市场，在全球市场也极具竞争力。“作为有长期视野的投资者，积极投资中国市场一直是我们的重要战略”。

　　伊诺多经济公司首席经济学家戴安娜·乔伊利瓦认为，在中国国内经济发展中，创新、开放等新经济要素的作用愈发重要，能够将来自全球的人员和技术聚集到一起，创造出更大的动能。“在我的职业生涯中，我几乎观察了所有主要经济体，而中国是最令人兴奋的一个，因为中国的发展是产生了根本性变化的快速发展，过去几十年里，中国的巨大成功是在世界其他地方都没有见过的。自从中国加入世界贸易组织以来，一直是全球经济的主要驱动力。中国已经对世界经济的发展产生了巨大的影响，不仅仅体现在当前阶段，更重要的是，这种影响和责任还在持续”。（记者李曾骙 訾谦）

(责编：崔越、杨牧)
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