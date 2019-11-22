人民网>>国际

穆巴达拉公司CEO：中国是一个值得来投资的国家

2019年11月22日09:27  来源：经济日报
 

穆巴达拉公司首席执行官哈勒敦·穆巴达拉11月21日在2019年创新经济论坛上表示，“20年前，我每两年来中国一次，而现在，我每六周就来华一次。从这样的经历就不难看出，全球投资界在过去20年发生了怎样的变化”。

穆巴达拉表示，“我们公司所在的阿布扎比处于东西方的交汇处，从历史来看，我们曾经主要投资于西方，而现在我们正在向东方迈进。中国是一个了不起的地方，是一个值得外国人来投资的国家”。

穆巴达拉说，从长远来看，投资中国是公司的一项重要战略。在过去5年到10年里，世界都看到了中国的巨大转变。营商环境越来越好，在这里做生意更加容易了，中国企业家数量越来越多了，这是非常了不起的变化。此外，世界看到了中国技术的飞跃，让全球投资人都更想参与中国的投资，“对于外国直接投资，中国越来越开放，虽然我们也看到了挑战，但更重要的是，我们看到中国在诸多方面所取得的进步，并且看到这些进步的持续性”。

穆巴达拉说，“我相信，未来，中国会取得更多的进步”。中国的创业者们在引领企业的转型，让这些企业成为全球领先的企业，这使得它们在中国乃至在全球都具有竞争力。中国的企业家们最大的特点是具有挑战精神，这使得中国的企业具有国际竞争力。中国本就是一个很大的市场，因为持续开放，中国市场必将成为全球的机遇。（朱琳）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved