穆巴达拉公司CEO：中国是一个值得来投资的国家

穆巴达拉公司首席执行官哈勒敦·穆巴达拉11月21日在2019年创新经济论坛上表示，“20年前，我每两年来中国一次，而现在，我每六周就来华一次。从这样的经历就不难看出，全球投资界在过去20年发生了怎样的变化”。

穆巴达拉表示，“我们公司所在的阿布扎比处于东西方的交汇处，从历史来看，我们曾经主要投资于西方，而现在我们正在向东方迈进。中国是一个了不起的地方，是一个值得外国人来投资的国家”。

穆巴达拉说，从长远来看，投资中国是公司的一项重要战略。在过去5年到10年里，世界都看到了中国的巨大转变。营商环境越来越好，在这里做生意更加容易了，中国企业家数量越来越多了，这是非常了不起的变化。此外，世界看到了中国技术的飞跃，让全球投资人都更想参与中国的投资，“对于外国直接投资，中国越来越开放，虽然我们也看到了挑战，但更重要的是，我们看到中国在诸多方面所取得的进步，并且看到这些进步的持续性”。

穆巴达拉说，“我相信，未来，中国会取得更多的进步”。中国的创业者们在引领企业的转型，让这些企业成为全球领先的企业，这使得它们在中国乃至在全球都具有竞争力。中国的企业家们最大的特点是具有挑战精神，这使得中国的企业具有国际竞争力。中国本就是一个很大的市场，因为持续开放，中国市场必将成为全球的机遇。（朱琳）

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