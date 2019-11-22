美国前财长保尔森：中美“脱钩”将带来严重风险

11月21日，美国前财政部长亨利·保尔森在论坛上致辞。新华社记者 张晨霖 摄

新华社北京11月21日电（记者王希、张钟凯）美国前财政部长亨利·保尔森在21日举行的“创新经济论坛”上说，当前中国和美国“脱钩”压力有所加大，越来越多军事领域的“零和思维”被运用到了商业领域。中美“脱钩”将给双方和世界带来诸多风险。

2008年国际金融危机席卷全球时，保尔森正担任小布什政府财政部长一职。他表示，美国之所以能应对这次危机，得益于美国的货币和财政政策与包括中国在内其他国家相关政策实现了协调。“下一次危机发生时，如果两大经济体无法相互协调，我们肯定会后悔的。”

保尔森说，美中需要采取切实举措让大家看到双方有可能朝向共同的未来，反之，持续的金融“脱钩”将引发不稳定性。

保尔森表示，技术领域的“脱钩”将带来更加严重的风险。美中技术和标准体系出现分化，这将影响世界技术和标准体系，冲击跨境供应链融合与全球创新基础，改变全球的商业和经济格局。

他说，为防止这种情况出现，美中都需要做出努力。美国不应再惩罚对美国处于技术优势的中国企业，以促进技术流动不受限制，同时也不应该对没有国家安全风险的投资并购进行限制。

对于备受关注的美中经贸磋商，保尔森说，希望在不久的未来双方能达成第一阶段的贸易协议。

他表示，政府和企业要携手前进，抓住全球经济发展势头，通过变革解决问题。“这是最好的时代，但也遇到非常严峻的挑战。面对众多分歧和紧张局势，我们更需要走到一起。”

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