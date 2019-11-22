经济增速下滑 世行呼吁新兴经济体强化抗冲击能力

世界银行警告，新兴经济体应对全球经济增速急剧下滑所作的准备不及国际金融危机爆发前水平，迫切需要强化防御冲击的能力。

世行20日发布题为《全球衰退十年后》的报告，罗列新兴经济体相比十年前金融危机所面临的更大挑战。

一方面，新兴经济体在外部冲击下更显脆弱。不利因素包括债务增加、全球大宗商品出口需求减弱、国内增长步伐放缓等。

世行官员杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢认为，不少新兴经济体依赖出口，而今后出口需求可能比十年前更疲软，加之长期经济增长前景不乐观，可能令新兴经济体难以有力应对下一次全球经济滑坡。

另一方面，全球贸易摩擦加剧削弱新兴经济体关键增长引擎，且不少国家财政状况恶化，应对经济放缓的政策空间受到约束。

【改善“窗口”变小】

世行预测，受贸易和工业活动普遍疲弱影响，今年全球经济实际增速可能进一步低于先前预期。这一机构今年6月时的增速预期为2.6%。国际货币基金组织10月预测，今年全球经济增速降至3%，为十年来最低点。

世行认为，新兴经济体提升经济韧性的“机会窗口”正在变小，迫切需要强化防御冲击能力，建议充实外汇储备，提前制定应对系统性风险的财政、货币政策。

这一机构提及，新兴经济体基本面也有积极一面，如更多国家制定了通货膨胀目标、不少央行仍有空间进一步降低借贷成本等。（徐超）（新华社专特稿）

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