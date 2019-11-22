美弹劾调查关键证人拖更多人“下水” 包括蓬佩奥

美国国会众议院针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查公开听证会20日迎来关键证人：美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰。

桑德兰在大约6小时的直播听证会上指认，就施压乌克兰调查特朗普政治对手一事，政府多名高级别官员“都在决策圈内”，包括副总统迈克·彭斯和国务卿迈克·蓬佩奥。

【确有“等价交换”】

桑德兰10月所作闭门证词与多名证人有出入。他本月初一度在证词公开后更改说法，致使可信度遭遇质疑。桑德兰20日申辩说，他的“记忆不总是完美”，随着多名证人作证，他对事件的回忆逐渐清晰。

美联社报道，桑德兰当天承认，特朗普及其私人律师鲁迪·朱利安尼公开寻求与乌克兰“等价交换”。特朗普打算邀请乌方前往白宫密谈对民主党籍政治对手展开调查。

按照桑德兰的理解，从他与朱利安尼和能源部长里克·佩里、时任乌克兰问题特使库尔特·沃尔克等政府官员合作往来的情形判断，总统确实冻结了对乌近4亿美元军事援助，以换取对方同意调查2020年民主党总统竞选人乔·拜登和他的儿子亨特，进而让特朗普获益。

不过，桑德兰明确指出，特朗普从来没有直接把冻结军事援助与乌方启动调查挂钩。路透社报道，特朗普9月9日还告诉桑德兰，对乌方的要求不存在“等价交换”，但乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基理应“做正确的事”。

弹劾调查由美国众议院民主党人主导，事由为一名情报界官员8月检举特朗普7月与泽连斯基通了相关电话。特朗普在通话中要求泽连斯基调查拜登父子，同时核实乌克兰是否干预美国2016年总统选举。调查重点眼下放在特朗普政府是否用军事援助施压乌方启动调查。

【大家都在“圈内”】

证实存在“等价交换”以外，桑德兰作证时拿出电子邮件等新证据，力证自己只是听命行事，在参与由朱利安尼主导的施压乌方行动中，持续向副总统彭斯和国务卿蓬佩奥等更高级别官员报备。

“所有人都在决策圈内，不是什么秘密，”桑德兰说，特朗普5月要求他、佩里和沃尔克与朱利安尼合作。尽管大家都不太情愿，“我们只是发挥作用”。照他们理解，如果拒绝与朱利安尼合作，意味着“丧失巩固美乌关系的一次重要机遇”，“所以我们遵从总统指示”。

桑德兰还说，他7月19日曾向蓬佩奥、白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼和佩里发送电子邮件，告知乌克兰新总统准备向特朗普保证，将“不遗余力主导一场完全透明的调查”。特朗普与泽连斯基6天后通话。

8月22日，桑德兰曾向蓬佩奥发送电子邮件，说自己正努力让泽连斯基承诺作调查，暗示可用解冻军事援助和安排两国总统会晤来打破“僵局”。

彭斯9月1日会晤泽连斯基以前，桑德兰曾在一次集体会议上告诉副总统：“我担忧延迟援助已与调查关联。”桑德兰说，彭斯当时听到了自己的话，点头但没有回应。涉事军事援助9月11日到位。

彭斯和蓬佩奥助理否认桑德兰上述说法。

【共和党辩护遭怼】

就桑德兰所作证词，共和党人抓住特朗普称不寻求“等价交换”、从未明确告知桑德兰军援关联调查等说法不放，强调这实际是为总统脱罪。

不过，美联社推断，桑德兰的证词“几乎肯定”推动了弹劾调查，同时有助于众议院民主党人单独就总统涉嫌妨碍调查发动弹劾。

路透社则推断，桑德兰证词让蓬佩奥前途更加难料。媒体先前称，蓬佩奥有意明年返回老家堪萨斯州参与国会参议院选举。因拒绝配合弹劾调查及不为作证外交人员辩护，这名国务卿已受到不少内部批评。

另外，分管俄罗斯、乌克兰等亚欧地区事务的助理国防部长帮办劳拉·库珀20日晚些时候直接推翻了共和党人先前指认“等价交换”不成立的辩辞，即乌方直到获取军事援助前两周才意识到这笔援助一度遭冻结。

库珀说，早在7月特朗普与泽连斯基通话当天，乌克兰大使馆已向她的助手询问“美国军事援助怎么了？”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)