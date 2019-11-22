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斯里兰卡总理发表声明请辞 解散政府主动“让路”

2019年11月22日09:00  来源：新华网
 

　　斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈20日宣布请辞，政府将解散。

　　【主动“让路”】

　　维克勒马辛哈当天发表声明，说他已经把请辞决定告诉总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨，拟21日正式递交辞呈并卸任。

　　他说：“尽管我们在议会中占多数，我们接受拉贾帕克萨就任（总统），从而他能按照他的意愿组建政府。”

　　斯里兰卡媒体报道，维克勒马辛哈辞职缘于他所属执政联盟推选的候选人在16日总统选举中输给拉贾帕克萨。这一联盟由执政党统一国民党领导，维克勒马辛哈是统一国民党党魁。

　　前国防和城市发展部常务秘书拉贾帕克萨在总统选举中得票52.25%；现任住房、建设和文化事务部长萨吉特·普雷马达萨得票41.99%。

　　拉贾帕克萨18日宣誓就职。他现年70岁，隶属反对党人民阵线党。这一政党的领导人是他的哥哥马欣达·拉贾帕克萨。

　　普雷马达萨52岁，是统一国民党“二把手”和前总理拉纳辛哈·普雷马达萨的儿子。

　　【着眼“议会”】

　　斯里兰卡总统发言人20日晚些时候告诉媒体记者，拉贾帕克萨将任命他的哥哥、前总统马欣达·拉贾帕克萨为过渡政府总理。

　　依据斯里兰卡宪法，马欣达·拉贾帕克萨将领导过渡政府处理政务，直至明年议会选举。

　　美联社报道，总统拉贾帕克萨现在有两个选择，一是明年3月依据宪法解散议会、提前举行议会选举；二是在本届议会明年8月结束任期后举行选举。路透社报道，斯里兰卡可能明年4月前后举行议会选举。

　　统一国民党是议会第一大党，人民阵线党是第二大党，但两党席位均没有过半数。一些分析师说，统一国民党将对总统拉贾帕克萨执政形成掣肘。

　　拉贾帕克萨宣誓就职时承诺以保障国家安全为优先事项。多家媒体报道，他的首要任务之一是带领斯里兰卡走出恐怖袭击触发的经济困境。

　　斯里兰卡今年4月遭遇连环爆炸袭击，超过250人死亡、500多人受伤，重创支柱产业旅游业，经济出现15年来最严重下滑。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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