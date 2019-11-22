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美否认以定居点违法 罔顾国际共识在联合国犯众怒

2019年11月22日08:56  来源：新华网
 

　　美国不顾国际社会共识，对以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点政策“变脸”，招致巴勒斯坦和一些阿拉伯国家谴责，20日更是在联合国安理会遭到其他理事国强烈反对。

　　美国常驻联合国副代表谢里斯·诺曼·沙莱20日重申美国国务卿迈克·蓬佩奥18日的表态，说美方不再认为约旦河西岸的犹太人定居点“本身不符合国际法”。

　　美联社报道，美国政府1978年以来一直奉行获称“汉塞尔备忘录”的法律意见书，反对以色列在约旦河西岸修建定居点，措辞和语气时而和缓、时而严厉，但从来不公开表示赞同。美方最新言论无异于给以方修建定居点“开绿灯”。

　　沙莱用外交辞令声称，美方“依然致力于和平事业，18日的宣布并没有改变这个事实”。

　　然而，巴勒斯坦常驻联合国观察员里雅得·曼苏尔认为，美国政府的“违法宣布”目的是“破坏实现和平、安全和稳定的任何机会”。

　　英国常驻联合国代表卡伦·皮尔斯代表欧盟在联合国安理会的现任理事国德国、法国、波兰和比利时，在会前向媒体声明，强烈反对美方改变政策。

　　皮尔斯说：“依据国际法，所有的定居点活动都违法，破坏了（巴勒斯坦和以色列）两国（共存）方案的可行性和持久和平的前景。”

　　俄罗斯等安理会理事国代表也发声反对美方最新立场。

　　美方转变政策得到以色列欢迎。以方18日称美方“纠正了一个历史性错误”。以色列常驻联合国代表丹尼·达农20日批评一些欧洲国家对美方最新表态反应过度，称这“只会进一步拖延结束（巴以）冲突的时机”。

　　美国总统唐纳德·特朗普领导的政府先前多次更改中东政策，处理巴以争端时一贯偏袒以色列，包括承认耶路撒冷是以色列首都并把美国使馆迁到那里、承认以色列对戈兰高地的领土主张、关闭巴勒斯坦解放组织驻华盛顿办事处。

　　路透社报道，特朗普政府再次反转对以政策，可能进一步破坏美方为解决巴以问题兜售所谓“世纪协议”的企图。美方今年6月在巴林推出“世纪协议”经济方案，避而不谈涉及巴方核心诉求的政治方案，遭到巴勒斯坦和一些阿拉伯国家抵制。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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