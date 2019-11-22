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涉爱泼斯坦丑闻 英国安德鲁王子暂停履行王室公务

2019年11月22日08:54  来源：新华网
 

　　英国安德鲁王子20日宣布，鉴于他与已故美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦先前的关联造成不良影响，他决定今后一段时间暂停履行王室公务。

　　【暂停公务】

　　安德鲁经由白金汉宫发表声明：“过去几天，我明显感到我先前与杰弗里·爱泼斯坦的关联已经严重干扰王室事务。”

　　英国广播公司16日播出对安德鲁的访谈。这是他首次就与爱泼斯坦的关联接受媒体采访。他否认与爱泼斯坦为他安排的未成年女子发生性关系，试图划清与爱泼斯坦的界限。

　　然而，事与愿违。曾担任王室新闻秘书的迪基·阿比特认为，接受访问原本是安德鲁应对丑闻的危机公关，但它不仅没有化解危机，反而制造出一场新危机。

　　16日以来，英国传统媒体和社交媒体持续批评或嘲讽安德鲁受访言论。爱泼斯坦性侵案的原告律师们则指责安德鲁对受害人缺乏同情心。

　　安德鲁在声明中说，他已请求女王伊丽莎白二世并得到允许，将在“可预见的未来”从公共职责中抽身。他同时提到，如有必要，自己愿意配合执法部门完成调查。

　　爱泼斯坦是美国亿万富翁，与西方诸多名流相识。他7月6日在美国新泽西州被捕，被控合谋拐卖和性侵未成年女性，但拒绝认罪。他8月10日在狱中死亡。

　　【连遭质疑】

　　安德鲁受访一事连日占据英国媒体头条，冲淡竞选活动氛围。英国议会11月6日解散，定于12月12日选举。

　　在19日一场电视辩论中，英国首相、保守党党首鲍里斯·约翰逊和工党党首杰里米·科尔宾谈到安德鲁王子丑闻。约翰逊说王室“无可指责”，科尔宾则说王室“需要一点改善”，还有问题没有说清楚。

　　在访谈中，安德鲁试图否认美国女子弗吉尼娅·朱弗雷对他所作指控。朱弗雷说曾与他在一家夜店热舞、流汗，他说自己当时服用的药物会抑制流汗；朱弗雷说某个晚上与他会面，他辩白说，那晚自己与女儿在一家比萨店用餐后就留在家中。

　　访谈中，安德鲁自称1999年遇到爱泼斯坦。然而，安德鲁的私人秘书2011年告诉英国《泰晤士报》，安德鲁与爱泼斯坦在上世纪90年代初经人介绍相识。

　　最近几天，一些与安德鲁有合作的企业、慈善团体宣布不再支持他参与的项目。英国电信公司通知一个公益项目，对方如果继续把安德鲁列为赞助人，那就不能继续得到这家英国最大宽带运营商的扶持。

　　安德鲁现年59岁，是伊丽莎白二世三子中的次子，王位第八顺位继承人。20日是伊丽莎白二世与菲利普亲王结婚72周年纪念日。她当天出席一场颁奖活动，没有就安德鲁一事发表评论。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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