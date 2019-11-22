《国家宝藏》展映推介会在意大利举行

新华社罗马11月21日电（记者叶心可）中央广播电视总台文博探索节目《国家宝藏》意大利展映推介会20日晚在罗马举行，该节目的意大利语版将于2020年6月正式与意大利观众见面。

推介会上，央视纪录国际传媒有限公司总经理李向东与意大利克拉斯传媒集团代表安德烈亚·卡布里尼签署了关于《国家宝藏》在克拉斯传媒集团旗下平台播出的合作意向书，并宣布将于2020年6月正式向意大利观众推出《国家宝藏》意大利语版节目。

中国驻意大利大使馆公使衔参赞郑璇在致辞时说，《国家宝藏》的一大亮点是打破了文物考古类节目略显枯燥的传统叙事方式，通过身着古装的嘉宾演绎文物传世故事，让观众仿佛穿越到文物所处的历史时期，品味文物的前世今生。她表示，中意开展文物保护交流合作是两国人民友好的象征，更是不同文明包容互鉴的具体体现。

意大利文化遗产、活动与旅游部外事负责人罗莎娜 ·比纳基对《国家宝藏》予以高度肯定，认为该节目用寓教于乐的方式引起人们对文化遗产保护的关注和重视。

据《国家宝藏》总制片人吕逸涛介绍，近两年来，《国家宝藏》先后走进法国戛纳春季及秋季电视节、日本东京国际电视节、英国大英博物馆、日本东京国立博物馆等，并译配了多语种节目版本，陆续在海外发行。

在观看完节目展映后，一名意大利观众表示，节目形式多元，既包含一些吸引人的名人访谈，也有与观众的互动，“我由衷地喜欢这档节目，它有很多方面值得借鉴”。

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