确认美国关押逾10万非法移民儿童

联合国11月18日发布一份调查报告，确认美国关押超过10万非法移民儿童，频繁发生侵害儿童权益的情形。报告撰写者呼吁美国政府停止在美墨边境堵截非法移民时强行拆散家庭、致使骨肉分离的做法。

关押儿童多

这份联合国报告以多国政府部门官方数据和非政府组织调研数据为依据，显示美国现阶段关押10.3万非法移民儿童，占全球坐“移民监”儿童总人数的1/3。

报告主要作者曼弗雷德·诺瓦克18日在瑞士日内瓦告诉媒体记者，上述数据属于“保守”估算。他暗示美国实际关押的非法移民儿童数量可能更多。

报告说，美国关押的非法移民儿童既包括与父母亲人关押在一起的孩子，也包括被强行带离父母、单独收押的孩子。

美国总统唐纳德·特朗普2017年就任后收紧移民政策，向南部边境增派军警，以打击非法入境，今年5月单月拘押非法入境人员14.4万人。

美方现行标准流程是：拘捕并着手起诉涉嫌非法入境的成年人；带离未成年子女，另行安置。不少非法移民家庭遭美国执法部门强制拆散、儿童被带离父母单独关押，招致美国国内外舆论诟病。

呼吁快收手

美国媒体报道，去年12月以来，至少5名非法移民儿童在美国遭关押期间死亡。

诺瓦克18日说，为撰写这份调查报告，联合国人员曾向包括美国在内的多个国家发出调查问卷，美国政府拒绝填写问卷。

诺瓦克认为：“强行把儿童与父母拆散，甚至连幼童都不能幸免，正如特朗普政府在美墨边境的做法……无论对父母还是对孩子而言，都不人道。”

诺瓦克呼吁美国政府停止在美墨边境拆散非法移民家庭的做法，“现在仍有不少儿童被强制带离父母，一方面孩子们不知道父母在哪里，另一方面父母不知道自家孩子的下落，这种事情绝不能再发生”。

一个由美国律师组成的检查组今年6月发现，得克萨斯州两个安置站关押数百名非法移民儿童，缺衣少食且疾病流行。

其中，克林特安置站没有窗户，关押超过250名儿童，缺乏食物、水和卫生设施。检查组成员沃伦·宾福德看到，一名4岁儿童的头发因为没有洗而打结，由一名8岁儿童照顾。回答检查组提问时，这些儿童“因为太疲倦而在椅子或桌子上睡着了”。

律师托比·贾卢卡说，她在麦卡伦安置站看到，“所有孩子都病着，所有人。他们用衣服擦鼻涕、擦呕吐物。小孩们多数衣不蔽体”。一名儿童告诉她，他们吃冷冻三明治和腐败变质食品。

因为不同美国政府部门之间数据库不兼容、资料录入不全等因素，数以千计非法移民儿童被执法部门带走后“下落不明”，美国政府经常答不出孩子或父母的下落，导致许多家庭迟迟难以团聚。

（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)