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中企首次在巴基斯坦发布可持续发展报告

2019年11月22日08:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡11月21日电（记者 丁雪真）21日，中国电建集团在巴基斯坦首都伊斯兰堡发布《中国电建在巴基斯坦可持续发展报告》。这是中国企业首次在巴基斯坦发布此类报告。

巴基斯坦国民议会议长阿萨德·凯瑟、能源部长奥马尔·阿尤布·汗、参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因、国民议会中巴经济走廊委员会主席谢尔·阿里·阿巴布和驻巴基斯坦大使姚敬出席仪式并致辞。

凯瑟表示，中巴经济走廊是巴基斯坦发展的重要机遇，是中巴全天候战略合作伙伴关系发展的重要平台。支持中巴经济走廊建设是全巴跨党派、跨地区、跨阶层共识。巴方愿同中方加强发展战略衔接，继续推动中巴经济走廊高质量发展。中国企业对巴合作有效改善巴经济社会面貌，为巴带来先进技术、资金和资源，巴方视中国企业为重要的合作伙伴，希望双方进一步加强合作，共同实现可持续发展。

姚敬表示，中国电建作为首家中国企业在巴发布可持续发展报告，体现了共商共建共享的“一带一路”合作精神，是双方推动“一带一路”高质量发展的有益尝试。目前，中巴经济走廊进入充实、拓展新阶段，双方致力于把中巴经济走廊建设成为开放、绿色、廉洁的经济走廊。

当天，巴基斯坦政府代表、专家学者、新闻媒体以及在巴中资企业代表等共计400余人出席了仪式。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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