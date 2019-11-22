讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就 ）

图为豪尔赫·基罗加在北京参加活动时介绍玻利维亚自然风光。

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图为劳伦斯·贡齐在北京接受记者采访。

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图为奥斯瓦尔多·乌尔塔多在中国参加活动时留影。

本报记者 王海林摄

图为乔治·瓦西利乌参加2019年第十三届中国品牌节的相关讨论会。

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中国是世界经济增长的重要引擎

（玻利维亚）豪尔赫·基罗加

中国深度融入世界经济，对世界的影响也越来越大。中国为南美洲国家的经济转型提供巨大支持。中国能够取得如此巨大的发展成就，离不开中国政府的长期规划和科学治理。随着中国的国际影响力日益增加，中国在发展自身的同时，也积极承担更多的国际责任

我的父亲从事外交工作，曾到访过中国。我和家人因此对中国都很感兴趣。

中国幅员辽阔，基础设施完善，交通便利。美丽风景令我印象深刻，便捷的高铁和现代化的机场让旅行十分愉快。长城、故宫，西湖……这些历史古迹和自然景观让人惊叹。我希望未来能去中国更多城市，了解更丰富、立体的中国。

新中国成立70年来，尤其是过去的40多年里，中国取得了辉煌的发展成就。中国稳步成为世界第二大经济体，使数亿人摆脱了贫困，更多中国人民过上了富足的生活。

曾经，满大街骑自行车的人是城市中的一景。如今，人们用上了打车软件，出行方式越来越多样化。对许多跨国企业来说，中国已经成为最重要的市场之一。中国经济的迅速增长催生了庞大的有购买力的中等收入群体，他们持续创造出了大量新的消费需求，带动了其他国家的出口和经济增长。十几年前，到玻利维亚的游客大多来自欧洲或日本；现在，越来越多的中国游客来到这里。

中国能够取得如此巨大的发展成就，离不开中国政府的长期规划和科学治理。中国政府有着长远的战略眼光，善于规划，执行力强。令我印象深刻的是，中国很多领导干部都有着相当长时间的地方工作经验。这让他们比较了解地方实际情况，从而做出科学合理的决策。

几十年来，中国深度融入世界经济，对世界的影响也越来越大。以南美洲为例，中国为南美洲国家的经济转型提供巨大支持。早在十几年前，我就说过，中国是南美最重要的经济伙伴之一。

2008年国际金融危机爆发后，许多国家经济疲软。但南美洲没有陷入经济衰退，反而保持了增长态势。中国经济的持续稳定发展，为南美洲国家的出口提供支撑。对中国的天然气、石油等商品销售额的增长，使南美洲国家大大提高了财政收入，降低了财政赤字，同时催生了大量的工作机会，贫困人口数量也随之下降。作为南美洲重要的投资者，中国是世界经济增长的重要引擎，这是无可争辩的事实。

随着中国的国际影响力日益增加，中国在发展自身的同时，也积极承担更多的国际责任。共建“一带一路”是多边合作的创新模式，有利于促进全球共赢发展、共享红利。2018年，中国与玻利维亚签署了共建“一带一路”合作文件。今年4月，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国与玻利维亚建立了“一带一路”能源合作伙伴关系，中国进出口银行与玻利维亚发展规划部签署铁矿钢铁厂项目贷款协议。我相信，未来玻中双方在共建“一带一路”框架下，将在更多领域开展合作，共同促进双边合作深入发展。

（作者为玻利维亚前总统，本报记者刘慧采访整理）

中国的发展理念符合全人类的共同利益

（马耳他）劳伦斯·贡齐

新中国成立70年来，中国取得的发展成就举世瞩目。通过实施改革开放，中国向世界敞开了大门，成功实现了跨越式发展。人类命运共同体理念关注人类共同福祉，寻求和平而非对抗，鼓励不同国家彼此开放大门。我钦佩中国政府对减贫工作的高度重视，这是为人民谋幸福的具体体现

30年前，我作为马耳他国会发言人第一次访问中国。从那时至今，我到过北京、上海、深圳等地，见证了中国发生的巨大变化和人民生活质量的显著提高。

新中国成立70年来，中国取得的发展成就举世瞩目。通过实施改革开放，中国向世界敞开了大门，成功实现了跨越式发展。中国积极推动科研创新，制造出更多技术先进、价格合理的优质产品。在我看来，中国发展进步的重要原因之一是过去几十年在教育领域的巨大投入。对教育的投入就是对那些勇于探索的年轻一代的投入。

长期以来，马耳他和中国虽相距遥远，但彼此尊重。在担任马耳他总理期间，我对这一点感受非常深刻。2008年10月，第七届亚欧首脑会议在北京举行。时任马耳他总理的我应邀与会，感受到了中国对其他国家的友好和尊重。马耳他与中国的传统文化有很多相似之处，比如我们都强调孝敬父母，弘扬优良传统和文化，注重对下一代的教育。这些共通的理念拉近了马耳他和中国的情感距离，也是我们加强双边关系的重要基础。

2011年，在中国从利比亚撤侨的行动中，马耳他政府提供了力所能及的支持。大量中国被困利比亚人员经由马耳他乘坐交通工具回到中国。我们的行动得到了中方的高度赞赏和认可。我们很高兴能为马中友好合作尽一份力。

多年来，中国企业在马耳他的修船业、能源电力等方面进行了大量投资。在金融科技、人工智能、区块链等前沿领域，中国已处于世界领先地位。马耳他高度重视这些领域的发展，双方合作潜力巨大。

2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，开启了国家间密切合作的新平台。“一带一路”倡议鼓励各方开展互利共赢合作。在经济全球化高度发展的今天，各个国家相互依赖，每个国家都必须与其他国家密切合作。共建“一带一路”为马耳他带来发展机遇，获得了马耳他各界的一致支持。2018年，马中两国签署了共建“一带一路”合作文件。

我非常赞赏中国提出的推动构建人类命运共同体理念。人类命运共同体理念关注人类共同福祉，寻求和平而非对抗，鼓励不同国家彼此开放大门。中国的发展理念符合全人类的共同利益。

如何让发展成果由全体人民共享，这是当今所有经济体面临的挑战。中国致力于到2020年底基本消除绝对贫困，这一目标实实在在，体现了中国人民的务实精神。我钦佩中国政府对减贫工作的高度重视，这是为人民谋幸福的具体体现。我相信中国将取得成功，为世界减贫事业作出更大贡献。

（作者为马耳他前总理，本报记者黄发红采访整理）

中国经验为发展中国家提供有益借鉴

（厄瓜多尔）奥斯瓦尔多·乌尔塔多

中国经济对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%。通过共建“一带一路”，不少发展中国家的基础设施建设得到了巨大发展，人民生活水平得到极大改善

早在1984年，我就曾以时任厄瓜多尔总统的身份访华。新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，中国发生了翻天覆地的变化，多年来保持世界第二大经济体地位。

我一直关注中国的发展变化。中国经济对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%。当前，全球经济下行压力增大，但在这样的挑战之下，中国依然保持了经济的持续稳定增长，成为世界经济的亮点。改革开放以来，中国使数亿人成功脱贫，创造了人类发展史上的奇迹。中国提出的精准扶贫理念让我们看到了中国以人民为中心的发展思想，中国经验为厄瓜多尔等发展中国家提供有益借鉴。

厄中两国具有很强的经济互补性。中国在创新发展方面堪称典范。厄瓜多尔地理位置得天独厚，是太平洋沿岸的物流枢纽，两国合作潜力巨大。两国在能源、矿业以及基础设施等领域的合作成果丰硕。目前，很多中国企业在厄瓜多尔投资，促进了两国的技术交流，也为厄瓜多尔创造了大量就业机会，拉动了经济增长。

2016年，厄瓜多尔发生7.8级强烈地震，中国企业为厄打造的厄瓜多尔国家安全综合指挥控制系统在救援过程中发挥了重要作用。中国政府和人民在第一时间提供各类紧急援助，积极参与厄灾后重建工作。中国人民的深情厚谊我们一直记在心里。

我非常赞赏中国提出的共建“一带一路”倡议。通过共建“一带一路”，不少发展中国家的基础设施建设得到了巨大发展，人民生活水平得到极大改善。以厄瓜多尔为例，厄瓜多尔在建和已建成的水力发电站中，不少都有中国企业参与。比如科卡科多—辛克雷水电站是目前厄最大水电项目，总装机容量达150万千瓦。中企承建的这一项目帮助厄瓜多尔提高了基础设施水平，促进了清洁能源发展，使厄瓜多尔成为电力出口国，给当地人民带来了实实在在的好处。

中国的投资为促进厄瓜多尔经济发展发挥了重要作用。比如，厄瓜多尔曾是拉美公路系统最落后的国家之一。得益于中国的投资以及中国企业的高质量工程，厄瓜多尔的公路系统如今已经跻身拉美国家前列。2018年12月，厄中两国签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等双边合作文件，助力厄中全面战略伙伴关系走深走实。厄瓜多尔有非常丰富的旅游、矿产等资源，也希望厄中两国能够在科技、旅游等领域加强合作。

中国在全球治理体系中发挥着日益重要的作用。同中国发展友好关系，符合厄瓜多尔的根本利益。近年来，厄中两国越走越近。我期待未来有更多中企到厄瓜多尔投资兴业，为厄经济增长、改善民生作出更大贡献。

（作者为厄瓜多尔前总统，本报记者王海林采访整理）

中国不断为完善全球治理体系贡献智慧

（塞浦路斯）乔治·瓦西利乌

新中国成立70年来，中国逐步建立了完善的工业体系，产业结构合理。中国成为全球供应链中不可或缺的重要部分，源源不断地为全球消费者提供高品质的产品。共建“一带一路”为全球各国合作搭建了广阔的平台，也为塞浦路斯带来了更多投资机会，帮助塞浦路斯实现繁荣发展

上世纪80年代，我第一次来到上海。当时中国民众的生活还不算富裕。然而，我发现中国人民身上有一种蓬勃向上的精气神。大家都在为更美好的未来努力奋斗，让我备受鼓舞。

我当选塞浦路斯总统后，毫不犹豫地将中国确定为首批访问国家之一。中国拥有古老的文明，在现代化建设中取得了举世瞩目的成就。塞中两国友谊深厚。中国对塞浦路斯各项事业给予一贯支持，塞浦路斯人民从未忘记。

再次来到中国，我发现中国发生了令人惊喜的巨大变化。中国物质条件日益丰富，人民生活水平大幅提高。城市道路宽阔笔直，高楼鳞次栉比，智能设备普及，处处都充满现代化的气息。中国政府通过合理规划带领人民攻坚克难，实现了全方位的发展，取得世界经济发展史上的奇迹，这充分显示出中国的智慧。中国人民的精神风貌始终如一，依然蓬勃向上、锐意进取，为更美好的生活持续奋斗。

新中国成立70年来，中国逐步建立了完善的工业体系，产业结构合理。此外，中国拥有充足的人才储备。中国成为全球供应链中不可或缺的重要部分，源源不断地为全球消费者提供高品质的产品。

令我感触最深的是中国的科技发展。新中国成立70年来，中国在科研方面取得长足进步，为信息通信、人工智能等创新技术的发展作出了越来越多的贡献。中国的智能设备在全球市场中占据重要位置。这得益于中国在研发领域的持续投入以及对创新型人才的培养。中国在科技领域的发展经验值得世界其他国家学习。

在做大蛋糕的同时，中国也注重公平，致力于消除贫困，让人民共享发展红利。扶贫是中国政府关注的焦点，中国在科技领域的迅速发展也为扶贫提供了更多的渠道和平台。

塞浦路斯同中国建立了深厚友谊，两国在政治、经济、文化等各领域建立了完善的交流机制。自1981年两国签订《中华人民共和国政府和塞浦路斯共和国政府贸易协定》以来，塞中两国不断致力于最大限度地消除贸易壁垒，为两国频繁的贸易往来创造了良好的条件。近40年来，中国出口到塞浦路斯的产品越来越多，钢铁、家具等商品受到塞民众的一致好评。

当今世界各国面临着经济发展模式转变、技术创新、单边主义和贸易保护主义抬头等因素带来的多重挑战。作为多边贸易体制的坚定捍卫者，中国不断为完善全球治理体系贡献智慧。共建“一带一路”就是最生动的例子。

中国提出共建“一带一路”，体现了东西方之间深厚的历史联系，有利于推动世界经济发展，增进各国人民的相互理解与信任。塞浦路斯地处欧亚非三大洲的十字路口，是“一带一路”建设的重要节点，可以为实现欧亚非三大洲的互联互通发挥重要作用。

在今年4月召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，塞浦路斯同中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录。共建“一带一路”为全球各国合作搭建了广阔的平台，也为塞浦路斯带来了更多投资机会，帮助塞浦路斯实现繁荣发展。未来，塞浦路斯也将继续积极参与共建“一带一路”，同各国深化合作，为世界发展贡献力量。

（作者为塞浦路斯前总统，本报记者李欣怡采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)