也门人道主义危机依然严峻

也门总理迈茵·赛义德11月20日主持召开政府会议，为新政府的组建做前期筹备工作。由于也门国内的整体局势依然脆弱，全国和解进程推进举步维艰，绵延多年的内战给该国造成的人道主义危机日趋严峻。联合国秘书长儿童与武装冲突问题特别代表办公室日前发布了有关也门冲突中儿童处境的第二份报告。报告指出，在过去5年中，也门共发生了超过1.1万起严重侵害儿童的事件，有超过7500名儿童因空袭、炮击、地面战斗、地雷爆炸或自杀式袭击而死亡或残疾。

本月5日，也门政府与南方过渡委员会在沙特首都利雅得签署一项权力分配协议。根据协议，也门政府将在7天内返回临时首都亚丁；也门所有军事编制由内政部和国防部统一管辖；也门将组建一个南部和北部省份平均分配权力的政府。也门南方过渡委员会成立于2017年，由遭到也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部部落、军政领导人共同组建，其宗旨是寻求也门南部地区独立。今年8月，也门南方过渡委员会军事武装与也门政府安全部队发生冲突，占领了位于亚丁市包括总统府在内的大部分重要机构，随后将部分机构还给也门政府。9月初，南北双方在利雅得进行了非直接谈判，双方都表达了结束冲突的意愿。10月24日，双方达成一项权力分配协议，决定共同组建新政府。

11月16日，也门政府官员说，也门临时首都亚丁日前新成立的安全部队当天开始在该市执勤。

分析认为，也门政府能够和南方过渡委员会签署协议，一是地区国家巨大的努力和促和工作，二是当事双方都意识到继续冲突下去有损各自利益，有悖国家统一和民族希望，三是北方胡塞武装频频发动攻势，与政府军的冲突持续加剧，并不断向也门中部甚至南部腹地发射导弹，也门政府和南方过渡委员会需要共同应对这一挑战。

持续多年的内战给也门带来了严重的人道主义灾难。世界卫生组织日前发布报告称，目前也门经济崩溃、卫生基础设施全面恶化，人道主义危机越来越严重。数据显示，也门有1970万人需要得到医疗服务，近2000万人粮食得不到保障，超过25万人严重营养不良，1780万人缺乏安全饮用水和卫生设施。此外，从2016年10月到今年8月，也门境内共发现200多万疑似霍乱病例，约4000人死亡。

联合国儿基会驻也门代表萨拉·贝索洛·南蒂不久前称，也门目前失学儿童数量已达200万，其中包括自2015年3月也门冲突升级以来辍学的近50万名儿童，“也门儿童的处境非常悲惨”。她呼吁也门各方立即采取措施，结束军事冲突，实现和平。今年2月，联合国秘书长古特雷斯在日内瓦举行的有关也门的认捐大会上说，受冲突影响，也门不少人死于可防治的疾病。此外，民众营养不良加剧了人道危机。资料显示，死于饥饿的5岁以下儿童超过8万，大约有36万儿童严重营养不良。

（本报开罗11月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 16 版）

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