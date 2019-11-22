国际社会应切实承担起对下一代人的使命担当

新华社联合国11月20日电 （记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表张军20日在第七十四届联大纪念《儿童权利公约》通过30周年高级别会议上发言，呼吁国际社会切实承担起对下一代人的使命担当。

张军说，国际社会必须用人类社会传承发展的战略眼光看待儿童事业，切实承担起对下一代人的使命担当。应坚持和平解决争端，为儿童健康成长创造和平环境；坚持落实政府主体责任；坚持在发展中促进和保护儿童权利。国际社会应加快落实2030年可持续发展议程，为儿童权利保护提供物质基础和保障。

张军说，应加强困境儿童保障工作，不让一个孩子掉队。中国政府始终重视和关爱孤儿、病残儿童、流浪儿童、留守儿童等最脆弱群体，严惩暴力、虐待、拐卖儿童等犯罪行为，普惠型儿童事业不断发展。中国将继续积极履行公约义务，参与国际合作，推动全球儿童发展事业向前迈进。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔在会议开幕式上说，过去30年间，保护儿童权利的努力取得了“无可争辩”的成就。她呼吁加大努力让更多儿童能获得疫苗接种、健康饮食和优质教育等资源，同时，当今儿童面临着气候变化、移民流动、网络环境威胁等挑战，有关方面应对此提出有针对性的解决方案。

第七十四届联合国大会主席提贾尼·穆罕默德—班迪指出，全球约有6500万名女性在年满18岁之前就已结婚。在减少童婚方面，应鼓励女童继续在校接受教育、获得必要的心理成长。

《儿童权利公约》于1989年11月20日获得联合国大会通过，规定了世界各地所有儿童应享有的数十种权利，包括最基本的生存权、全面发展权、受保护权和全面参与家庭、文化和社会生活的权利等。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 16 版）

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