美式双重标准是彻头彻尾的霸权逻辑

美国国会参议院通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，这份颠倒黑白、混淆是非的法案，尽管戴着道貌岸然的面具，却再次暴露了毫无底线的双重标准、虚伪丑陋的霸权逻辑。

美国的双重标准由来已久，在香港问题上更是暴露无遗。他们给暴力犯罪分子贴上“民主勇士”标签，却对止暴制乱、恢复秩序这一最大人权、最大民意视而不见；他们对支持暴力的言论，肆意纵容、全盘放行，却对呼吁揭示真相、捍卫法治的正义之声，大肆封号、随意禁言。赤裸裸的双重标准，充分暴露了他们在看似高尚的幌子之下，破坏人权民主、打压中国发展的险恶用心。难怪有人认为，所谓的“2019年香港人权与民主法案”，严重玷污人权与民主，应改名为“支持香港暴力法案”。

暴力是法治社会的毒药，动荡是社会稳定发展的噩梦，这是全世界的共识。美国一些政客对此心知肚明，也因此准备了对待暴力的“国内版本”与“国际版本”。当美国俄勒冈州波特兰市示威升级，警方架设路障，封锁街道和桥梁，强力逮捕示威者，美国领导人甚至表示考虑将参与冲突的组织定性为“恐怖组织”。当香港的暴徒疯狂打砸抢烧，美国国会众议院议长佩洛西却公开宣称：发生在香港的示威游行是“一道美丽的风景线”。本国土地上的暴力行为，严厉打击；别国领土上的暴力行为，则是风景。本国土地上的执法，是维护法治；他国领土上的执法，就是警察施暴。试问，还有比这更荒唐无耻的双重标准吗？

这种美式双重标准，背后是根深蒂固的霸权逻辑。为实现美国利益最大化，一些美国政客可以不遗余力地在世界各地挑起骚乱、发动“颜色革命”，可以毫无底线地“洗白”自己、诋毁抹黑他国。他们在全球大肆实施“棱镜计划”，却转过头诬蔑他国“对美发动网络攻击”；他们肆意干涉别国内政，却反过来诬蔑他国“试图干涉美国选举”；他们大搞贸易保护主义，却反过来指责他国“破坏自由贸易”。肆意妄为，莫此为甚。说到底，他们的眼里“强权即真理”，仿佛世界还停留在“丛林法则”的旧时代。

美国一些政客根本不关心香港的人权与民主，不关心香港市民的利益和福祉，他们的目的只有一个，就是搞乱香港，并不惜以毁掉香港去阻遏中国发展进程。中国人民历来坚信“邪不压正”，美国的霸权逻辑注定失灵。止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务，是香港社会的最广泛民意和最大人权。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。在21世纪的今天，丑陋的双重标准、霸权思维，注定不得人心；企图用“人权”“民主”为幌子施压中国，注定不会得逞。

香港的前途命运必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中。美国一些政客的双重标准，不管包装得如何漂亮、表演得如何动人，都终将遭世人唾弃。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 04 版）

(责编：冯粒、曹昆)