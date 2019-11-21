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我维和直升机分队协助联非达团 成功完成尼亚拉超级营地关闭任务

2019年11月21日21:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网喀土穆11月20日电 当地时间11月19日，中国第三批维和直升机分队2架米-171中型多用途直升机搭载32名孟加拉维和警察在苏丹法希尔机场平稳落地，协助联合国和非洲联盟驻达尔富尔特派团（联非达团），成功完成驻尼亚拉超级营地维和部队最后一批次换防任务。

据联非达团相关部门介绍，尼亚拉作为南达尔富尔州府，历史上曾经是苏丹政府与反政府武装反复争夺的要点。自2007年联非达团首次在尼亚拉部署维和部队以来，始终致力于推动区域和平进程。最后一批维和警察撤出尼亚拉超级营地，标志着联非达团在尼亚拉长达12年的维持和平行动圆满完成。

此次任务机组副驾驶张志讲到，“在尼亚拉超营关闭过程中，通信联络不畅通、塔台指挥更复杂，再加上和俄罗斯、乌克兰、加拿大等多国多机、同时同方向执行任务，航线规划、空中协同难度非常大，给飞行员技术、心理带来巨大挑战。我们一定通过飞行总结认真梳理此次任务特点和规律，为一体化联合训练提供更多有益借鉴和参考。”分队副队长、任务机组机长卢波表示，作为中国维和军人，不管情况多复杂、环境多艰险，都有信心有能力高标准完成各项任务，助力达尔富尔和平安全，展示新时代中国军队良好形象。（张延栋、郝兆建）

(责编：贾文婷、杨牧)
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