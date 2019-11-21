王家瑞率中国宋庆龄基金会代表团访问摩洛哥并出席第12届地中海南方论坛

人民网讯 11月12日至14日，中国宋庆龄基金会主席王家瑞率代表团访问摩洛哥并出席第12届地中海南方论坛。

会见摩洛哥公主拉拉·哈斯娜

12日，摩洛哥穆罕默德六世环保基金会主席拉拉·哈斯娜公主在拉巴特基金会总部会见王家瑞一行。

哈斯娜公主热烈欢迎王家瑞到访并表示，中国宋庆龄基金会在国际上具有很高知名度，摩洛哥穆罕默德六世环保基金会致力于青少年环保意识的培养和可持续发展教育，与中国宋庆龄基金会的目标宗旨有很多共通之处。今年6月，我会秘书长阿拉维女士曾应邀访华，对中国的改革开放成就和青少年事业发展留下了深刻印象。我由衷期待王家瑞主席此访开创两会合作新局面。

王家瑞感谢哈斯娜公主会见并表示，中摩两国传统友好，自建交以来双边关系持续发展。宋庆龄提出”要把最宝贵的东西给予儿童”。中国宋庆龄基金会弘扬宋庆龄精神，传承宋庆龄未竟事业，把握时代性主题要求，发挥自身优势，搭建各种平台，促进青少年健康成长全面发展。中国宋庆龄基金会愿意与穆罕默德六世基金会深化交流合作，促进中摩青少年环保教育和人文交流。

关注青少年可持续发展教育

13日，应穆罕默德六世环境保护基金会邀请，代表团在摩洛哥教育部秘书长Belkacemi Youssef的陪同下考察塞拉生态示范学校。

在穆罕默德六世环保基金会的支持下，塞拉生态学校通过建设绿色、环保、人文、和谐的成长环境，在青少年中引导和强化可持续发展的育人主题。校园内设置了健康饮食、生物多样性、节约能源、资源利用等丰富多样的课程实践活动，孩子们在互动游戏和体验课程中感知自然、认识环保，将可持续发展理念融入成长的点点滴滴。

王家瑞向小朋友们赠送了象征野生动物保护的熊猫玩具并表示，让生态环保的理念和知识从小在孩子们的心里扎根发芽，长大后就会开花结果，变成共建美好家园的实际行动，生态学校从事的就是面向未来的伟大事业。

在“可循环”主题教室里，孩子们用一朵朵绚丽的纸花，精心制作成中国和摩洛哥国旗，送给中国代表团，祝愿两国人民世代友好。

文字和语言蕴含着人的情感和人文精神，是沟通心灵、促进交流的重要载体。一位名叫诺扎的小朋友用在摩洛哥孔子学院学到的中文，真诚地对王家瑞说：“欢迎尊贵的中国客人！”孩子们将摩洛哥书法家用传统阿拉伯文书写的“中国宋庆龄基金会”匾牌送到王家瑞手中，希望以代表团此访为起点，增进两国在环保和教育等领域的交流，促进青少年友好往来，共同筑牢中摩友谊的根基。

推动中摩青少年文化艺术交流

欢快的舞蹈、明快的唱腔、浓郁的京调京韵、悠扬的提琴声，古老的雕版印刷术，13日的拉巴特中国文化中心热闹非凡。代表团出席了中国宋庆龄基金会和平天使艺术团在这里举行的“同在蓝天下”交流演出。

童声独唱《让我们荡起双桨》、京剧《扈家庄》、小提琴演奏《梁祝》《卡萨布兰卡》、舞蹈《傣族小姑娘》《筑梦未来》、民歌《玛依拉变奏曲》和雕版印刷等精彩节目，博得现场观众阵阵喝彩。武术《中华武魂》的一招一式铿锵有力，引发了观众经久不息雷鸣般的掌声。

摩洛哥众议院副议长哈亚特·布法拉什对孩子们的精彩演出赞不绝口。来自摩洛哥穆罕默德五世大学的学生马尔万说，这是他第一次观看中国艺术团的演出，精彩的节目让他领略到了中国文化艺术的魅力。

出席第12届地中海南方论坛

13日晚，第12届地中海南方论坛在摩洛哥北部古城丹吉尔开幕，本届论坛主题为“全球不信任危机：面对颠覆和不确定性”。王家瑞应邀在论坛开幕式发表主旨演讲。

开幕式主旨演讲嘉宾还有塞内加尔总统马基·萨勒（Macky Sall），圣多美和普林西比总理若热·博姆·热苏斯（Jorge Bom Jesus），摩洛哥外交合作、非洲事务和移民部大臣级代表莫辛·杰祖利（Mohcine Jazouli），巴勒斯坦外长利亚德·马利基（Riyadal Maliki）。

王家瑞指出，中国和非洲都有着灿烂的历史文明，为人类发展进步作出了重要贡献。中非友好源远流长，两大文明在古代丝绸之路上互通有无、相得益彰。近代以来，相似的历史遭遇、相近的奋斗历程、相同的发展任务，让中非双方跨越时空阻隔，成为好朋友、好伙伴、好兄弟。近年来中非全面战略合作伙伴关系不断深化，中非人文交流更加密切。去年9月中非合作论坛北京峰会成功举行，把中非关系全面推向历史新高。中国宋庆龄基金会、中国福利会愿以此次地中海南方论坛为契机，与在座的各位朋友和世界各国的友好机构、友好人士一道，深化对话交流、加强务实合作，为促进世界和平、增进各国民心相通，促进中非友好合作作出新的更大的贡献。

中国驻摩洛哥大使李立、大使夫人赵江平参赞，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、副秘书长唐九红等出席上述活动。

(责编：贾文婷、杨牧)