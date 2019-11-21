中国宋庆龄基金会代表团参访摩洛哥生态学校侧记

人民网讯 初冬的摩洛哥，暖阳高照，风清气爽。11月13日，拉巴特塞拉地区生态环保示范校迎来了王家瑞率领的中国宋庆龄基金会代表团一行。

下车伊始，代表团便感受到了摩方的热情友好，中摩两国国旗在学校教学楼前高高地飘扬，摩教育部秘书长及主管官员、穆罕默德六世环保基金会代表以及学校师生代表在校口列队欢迎。一男一女两名学生“小向导”身着摩传统节日盛装，引导代表团走入校园。

在精心准备的展板前，塞拉生态学校校长简要介绍了该校自2009年加入环保基金会“生态学校”项目后为提高学生环保意识所作的工作和取得的成绩，并表示非常期待与中国中小学交流和学习环保教育工作理念和经验。

代表团走进“健康饮食”主题学前教育课堂，学前班里4岁的小朋友们正在学习辨别认识蔬菜、水果，在盲报水果名环节，被孩子们的童真所感染，王家瑞主席主动上前端过碗勺，喂食小朋友品尝水果，在小朋友报出正确的答案后，大家不禁报以赞许的掌声和笑声。

在“可循环”主题教室里，孩子们分工协作，亲手用红纸扎制了一朵一朵绚丽的小花，精心粘拼成中国和摩洛哥国旗，并把这一珍贵的礼物送给中国代表团，祝愿两国人民世代友好。

一位名叫诺扎的小朋友用在摩洛哥孔子学院学到的中文，大声地说：“欢迎尊贵的中国客人”。王家瑞主席鼓励她继续好好学习，成为中摩友谊的小使者。

在“节约能源”主题教室，代表团聆听了学生们关于如何在生活中选择低耗能灯泡的介绍；在“水”主题教室，“小专家”对于水循环和再利用的小知识进行了讲解；代表团走进“互动游戏”主题教室，观摩学校利用特别开发的环保主题游戏模式引导孩子们在游戏的过程中学习环保知识；在“联合国可持续发展目标”主题教室，代表团听取小朋友们对于学校环保课程和与联合国可持续发展目标之间的联系；在生态花园，学生们介绍了自己亲手种植的不同种类的花草，既感受到了劳动的价值，也认识到了保护自然与环境的意义。

最后，学校将一幅以传统阿拉伯文书写的“中国宋庆龄基金会”匾牌赠送给王家瑞主席，并表示希望以王家瑞主席访问摩洛哥为契机，加强两国在环保教育领域的交流，促进两国青少年的互动。

看到小朋友们从小学习认真环保课程，将可持续发展的理念融入生活点点滴滴，代表团备受感动。王家瑞主席向小朋友们赠送了象征野生动物保护的熊猫玩具并表示，让生态环保的理念和知识从小在孩子们的心里扎根发芽，长大后就会开花结果，变成共建美好家园的实际行动，生态学校从事的就是面向未来的伟大事业。

正如生态环保理念一样，相信中摩友好的种子也已在孩子们的心中扎根，也必将发芽、长大、开花。

图片来自宋庆龄基金会

(责编：贾文婷、杨牧)