人民网北京11月21日电（赵瞳） 20日 ，由中国丝路集团有限公司、联合国贸易和发展会议(贸发会议)以及中国科学技术发展战略研究院共同主办的联合国“基于区块链的跨境电商在线争议解决”（简称BODR）项目研讨会在北京举行。联合国贸发会议官员和国内科技、法律、保险、电商等领域的专家学者，就利用区块链技术建设跨境电商争议解决机制进行研讨。

根据此前贸发会议与丝路集团签订的协议，双方将进行合作，利用区块链技术为跨境电子商务搭建存证、举证平台，从而降低争议仲裁难度，并更加有效地保护消费者权益。其中，中国丝路集团将提供区块链技术等方案所需的技术支持，而贸发会议则提供相应的法律支持等。

联合国贸发会议政策法律处官员Teresa Moreira女士在研讨会上发言。（人民网 赵瞳摄）

研讨会上，联合国贸发会议政策法律处官员Teresa Moreira女士介绍了BODR项目的背景，以及联合国贸发会议对于BODR项目的期望。丝路集团的项目团队分别从整体项目架构、自主可控技术底层、落地场景实施等方面对BODR项目进行了介绍。与会专家对BODR项目进行深入探讨，对BODR后续发展路径提出了有益建议。

这次会议是BODR项目第一次以正式研讨会的方式征求全行业的意见，体现了BODR项目集合所有可能的法律、政策、技术、商业资源，共同推动提升全人类福利的开放性。

“基于区块链的跨境电商在线争议解决”研讨会在京举行。（人民网 白宇杰摄）

随着现代科技的不断发展，跨境电商快速增长，相关纠纷也逐渐增多。跨境电商具有跨区域、虚拟、自主的特点，其复杂性不言而喻。它缺乏一个简单、高效、低成本的纠纷解决机制来应对各国不同的法律、政策和文化对跨境电商消费者权益保护造成的障碍。

丝路集团有限公司董事长闫立金在研讨会上发言。（人民网 白宇杰摄）

丝路集团董事长闫立金表示，目前来看，用区块链技术解决跨境电商线上争议可能是行之有效的方法。“因为科技无国界，特别是在全球没有完善的电商规则制度的前提下，可能这是最好的解决办法。”他认为，跨境电商争议解决是一个生态系统，涉及物流、资金流、信息流的融合，这符合“一带一路”互联互通的理念，因此，BODR项目对“一带一路”的互联互通，特别是贸易技术的交流，具有巨大的推动作用。

会议期间，丝路集团有限公司和中国科技发展战略研究院就BODR项目正式签订战略合作协议。

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(责编：贾文婷、杨牧)