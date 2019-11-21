外交部：中日商定未来5年内安排3万名青少年实现交流互访

人民网北京11月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

应日本外相茂木敏充邀请，国务委员兼外交部长王毅将于11月22日至26日率团出席在日本名古屋举行的二十国集团外长会议，对日本进行正式访问，并同日本外相茂木敏充共同举行中日高级别人文交流磋商机制首次会议。

问：你刚刚发布了王毅国务委员将出席二十国集团外长会并对日本进行正式访问的消息。你能否介绍王毅国务委员此访的具体情况及预期成果？

答：二十国集团是国际经济合作的主要论坛。当前，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。王毅国务委员兼外长在出席本届二十国集团外长会期间，将参加关于促进自由贸易与全球治理、可持续发展、非洲等议题的讨论，深入阐述中方对世界经济形势、贸易、金融、发展等问题的看法主张。中方希望此次外长会能够推动各方坚定维护多边主义，牢牢把握二十国集团合作方向，共同应对全球挑战。王毅国务委员还将与有关国家外长举行双边会见，致力于促进双边关系的发展。

王毅国务委员访问日本期间，将与日本领导人及各界人士会面，同外相茂木敏充进行会谈，共同启动中日高级别人文交流磋商机制并主持首次会议。王毅国务委员此访是两国加强高层交往和沟通的重要举措。希望双方通过此访深入沟通、凝聚共识、管控分歧、扩大合作，共同增强和维护中日关系向好势头。

问：昨天，美国国会众院通过了“香港人权与民主法案”。中方会对此作何反应？你昨天说中方必将予以坚决反制，那么中方将采取什么反制措施？这是否会严重影响中美经贸磋商进程？

答：我们强烈谴责并坚决反对美国国会参众两院通过有关涉港法案，中方已就此向美方提出了严正交涉。

美方的恶劣行径不仅损害中方利益，也将损害美国在香港的重要利益。我们正告美方认清形势，悬崖勒马，不得将该案签署成法，立即停止插手香港事务，立即停止干涉中国内政。

如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益的坚定决心，也不要低估中方贯彻“一国两制”方针、维护香港繁荣稳定的坚定决心。

至于你关心的中美经贸问题，中方的立场非常明确。我们希望美方能同中方相向而行，在相互尊重和平等互利的基础上，找到解决问题的办法。这有利于中美两国经济，也有利于世界经济。

问：第一个问题，你能否介绍中国驻英国大使刘晓明与英国外交大臣拉布会见的情况？第二个问题，你昨天说，中方会就英方对郑文杰案发表的有关言论向英方提出交涉，中方是否已经提出交涉？

答：我不知道你是否注意到，中国驻英国大使馆已就刘晓明大使会见英国外交大臣拉布的情况发布了消息。

这里我要重申，郑文杰被行政拘留期间，中国公安机关依法保障了他的各项合法权益。郑文杰也对其违法事实供认不讳。

昨天，有记者问我英国外交大臣召见中国驻英大使的情况。我当时的回答是，我还不掌握情况，但我想中国驻英大使绝不会接受英方表达的所谓关切。中国驻英大使反而会向英方提出交涉，就英方近来在涉港问题上的一系列错误言行表达我们的不满和我们的关切。

如果你仔细阅读中国驻英国使馆发布的消息，可以看出我的判断是正确的。中国驻英国大使刘晓明当场向英方提出了反交涉，指出郑文杰是香港中国公民，涉及到郑文杰的案件完全是中国的内部事务。中国公安机关依法办案，英方提出的所谓交涉完全没有道理。刘晓明大使同时就英方近期在涉港问题上的一系列错误言行表达了中方的强烈不满和坚决反对。

追问：但是，郑文杰的说法和深圳警方以及外交部说的完全不同。你如何回应郑的说法？

答：我昨天已经说过了，今年8月，中国深圳罗湖公安机关已就郑文杰违法案件对外作了通报。郑文杰因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，被深圳罗湖警方处以行政拘留十五日的处罚。郑文杰也对其违法事实供认不讳。警方严格依法办理，并保障了郑文杰的各项合法权益。

我提请你注意一下，郑文杰对他的违法事实供认不讳。

问：关于中日人文交流，你刚才发布王毅国务委员访问日本的消息时说，他将主持中日高级别人文交流磋商机制首次会议。据我所知，今年也是中日青少年交流促进年。请问你如何评价人文交流在中日两国关系中的作用？

答：在中日两国交往史上，人文交流为推动中日关系的改善和发展发挥了十分独特和重要的作用。前不久，“2019中国节”活动在日本东京圆满落幕，活动现场气氛热烈，体验中华文化的日本友人络绎不绝，这从一个侧面再次证明中日两国之间的人文纽带十分紧密。

大家可能都还记得1984年中日青年友好联欢活动，当时3000名日本青年访华，在两国关系史上写下了浓墨重彩的一笔。今年是中日青少年交流促进年，中日双方已共同商定，将在未来5年内安排3万名青少年实现交流互访。

作为一衣带水的邻邦，中日两国的人文交流一直广泛而深入。2018年，中日两国人员往来达到1200万人次，每周直飞的航班超过1400班，双方结交的友城也超过了250对。可以说，进一步加强双方人文交流，是中日各界人士的共同愿望。

正如我刚刚介绍的，此次王毅国务委员访问日本期间的一项重要日程就是与日方共同启动中日高级别人文交流磋商机制并举行首次会议，双方将就推动两国文化、教育、体育、旅游、媒体、影视、地方、妇女、青少年等各领域合作深入交换意见，共同规划2020年交流项目，努力打造一个多元互动、精彩纷呈的人文交流新格局。

中方愿同日方一道，发挥好中日高级别人文交流磋商机制的作用，进一步拉紧两国人文纽带，促进两国民众相知相近相亲，让中日关系更加坚实、更有韧性、更暖人心。

问：美国国会众院通过了“香港人权与民主法案”。下一步，法案将送交特朗普总统签署。中方是否已就此事与白宫直接沟通以阻止该案签署成法？

答：我刚才已经说过了，我们强烈谴责并坚决反对美国国会参众两院通过有关涉港法案，并已就此向美方提出了严正交涉。我们要求美方认清形势，悬崖勒马，不得将该案签署成法。

外交部和青海省人民政府将于11月26日下午4:30在外交部南楼举行外交部青海全球推介活动，主题是“新时代的中国：大美青海 从三江源走向世界”。届时，国务委员兼外交部长王毅将出席并致辞，青海省委书记王建军、省长刘宁将分别致辞和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

近年来，青海省深入推进三江源生态保护和建设工程，坚持生态保护优先，推动高质量发展、创造高品质生活，取得辉煌成就。此次推介活动将全面展示新中国成立70年来青海经济社会发展取得的重要成就，青海为促进民族团结进步所作贡献及在促进人与自然和谐共生方面取得的主要成果。此次推介活动将通过讲述青海坚持绿色发展、建设美丽家园的故事，向国际社会展现青海的生态之美、发展之美、和谐之美、幸福之美，为各方深入了解青海、感受青海，拓展合作搭建平台。欢迎各位记者朋友届时积极前往采访报道此次活动。

因举办此次推介活动的原因，外交部例行记者会将于11月26日（周二）休会一天，11月27日（周三）恢复。休会期间，外交部发言人办公室照常通过电话、传真、电子邮件和微信等方式接受记者朋友的提问。

(责编：贾文婷、杨牧)