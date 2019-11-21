中国科传成功收购法国科学出版社

新华社北京11月21日电（记者屈婷、董瑞丰）记者从中国科学院控股有限公司了解到，其旗下的中国科技出版传媒股份有限公司日前成功收购了法国科学出版社。

法国科学出版社全称为Edition Diffusion Press Sciences SA（EDP Sciences），是一家历史悠久的科技出版机构。据悉，北京时间2019年11月13日，中国科传与法国物理学会、法国化学学会、法国光学学会以及法国应用数学与工业学会在巴黎举行了收购法国EDP Sciences 100%股权交割仪式。

中国科传董事长林鹏表示，股权交割完成后，EDP Sciences正式成为中国科传全资二级公司。本次收购是中国科传实施国际化战略的重要一步，也是中国科传推动世界一流科技期刊建设的重要创新举措。未来将充分利用好这一国际出版平台，集聚国际化优质内容资源、作者资源、市场资源及渠道资源，不断提升国际传播力和品牌影响力，为推动中法科技文化交流和中国科技文化“走出去”做出积极贡献。

4家学会的代表也表示未来将会继续支持EDP Sciences的业务发展，并加强与中国科传的多领域合作。

EDP Sciences由诺贝尔物理学和化学奖的获得者玛丽·居里夫人、波动力学的创始人路易·德布罗意、诺贝尔物理学奖获得者让·巴蒂斯特·皮兰等世界杰出科学家于1920年共同创立，年出版科技期刊75种，其中英文期刊58种，法文期刊17种。

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