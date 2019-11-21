中美关系研讨会在洛杉矶举行 美与会者称美中不可能“脱钩”

中新社洛杉矶11月20日电 (记者 张朔)当地时间19日晚，由美国南加州大学美中学院和中美交流基金会共同举办的中美关系研讨会在洛杉矶举行。美方与会者表示，美中双方在众多领域保持合作，深度融合，“美中脱钩”是不可能的。

中国驻洛杉矶总领事张平应邀出席研讨会，与美国布鲁金斯学会资深研究员、前白宫国安会亚洲事务高级主任贝德就中美关系现状与发展进行对话。南加州智库、高校学者等各界人士约200人与会。

张平说，40年来，中美关系虽历经波折起伏，但取得历史性进展，给两国人民带来巨大利益，为世界和平、稳定与繁荣作出重要贡献。当前中美关系正处在关键时期，美国内支持中美关系建设性发展的声音受到压制，关于中国的客观看法被歪曲的言论所取代，一些人蓄意挑动意识形态对立，毒害中美关系发展的氛围，我们对此应高度警惕并坚决反对。

张平表示，中美关系建立在广泛的共同利益基础上，所谓“脱钩论”既不明智也不现实，合作才是双方唯一正确选择。新一轮中美贸易谈判取得积极进展，表明只要双方拿出诚意，努力解决彼此重大关切，就能找到解决问题的办法。中方致力于推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，也希望美方以开放、自信的心态寻求与中国的共处之道。

贝德回顾了过去40年自己参与美中关系发展的经历和体会。他表示，美中关系十分重要。目前美中关系处于困难时期，双方的确存在误解和分歧。但长期以来美中保持接触和交往，有助于扩大双方共同利益，为两国关系发展提供基础和保障。美中双方在众多领域保持合作，深度融合，“美中脱钩”是不可能的。(完)

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)