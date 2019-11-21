中国影视作品亮相非洲电视节

新华社约翰内斯堡11月20日电（记者赵熙 荆晶）2019年非洲电视节20日在南非约翰内斯堡桑顿会议中心开幕。由9家中方参展单位组成的中国联合展台带来了百余部参展作品，涵盖电视剧、纪录片、动漫、综艺节目等，成为电视节一大亮点。

非洲电视节组委会主席帕特里克在当天举行的“视听中国 走进非洲”中国节目南非推介会上致辞，感谢中国国家广播电视总局多年来对非洲电视节的支持。他说，近年来非洲影视产业急速发展，尤其是付费电视业务进入关键时期。非洲已经开始尝试世界级的合制合拍，希望能获得更多关注和资源投入。

中国国家广播电视总局办公厅主任吴保安表示，各国媒体、影视机构应秉承开放包容、平等合作的精神，不断拓展节目交流与拍摄、人员互访、国际培训等领域的合作，互学互鉴，发掘更大的合作空间。他表示，期待在非洲电视节搭建的这个平台上，能把更多的“中国故事”传播给世界，也把更多的“非洲故事”“世界故事”带回中国。

今年是中国连续第八年在非洲电视节设立中国联合展台。此次中国展团参展作品包括纪录片《百寿探秘》、综艺节目《时尚中国》、电视剧《一场遇见爱情的旅行》《香蜜沉沉烬如霜》、动漫《西游记》《乐比悠悠》等。

始于2008年的非洲电视节是非洲地区最具影响力的电视商业展会，是非洲与世界其他地区传媒沟通交流的重要窗口。本届为期3天的电视节吸引了来自全球100多个国家和地区的千余名电视从业人员参展。

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