人民网>>国际

中国影视作品亮相非洲电视节

2019年11月21日14:45  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡11月20日电（记者赵熙　荆晶）2019年非洲电视节20日在南非约翰内斯堡桑顿会议中心开幕。由9家中方参展单位组成的中国联合展台带来了百余部参展作品，涵盖电视剧、纪录片、动漫、综艺节目等，成为电视节一大亮点。

　　非洲电视节组委会主席帕特里克在当天举行的“视听中国 走进非洲”中国节目南非推介会上致辞，感谢中国国家广播电视总局多年来对非洲电视节的支持。他说，近年来非洲影视产业急速发展，尤其是付费电视业务进入关键时期。非洲已经开始尝试世界级的合制合拍，希望能获得更多关注和资源投入。

　　中国国家广播电视总局办公厅主任吴保安表示，各国媒体、影视机构应秉承开放包容、平等合作的精神，不断拓展节目交流与拍摄、人员互访、国际培训等领域的合作，互学互鉴，发掘更大的合作空间。他表示，期待在非洲电视节搭建的这个平台上，能把更多的“中国故事”传播给世界，也把更多的“非洲故事”“世界故事”带回中国。

　　今年是中国连续第八年在非洲电视节设立中国联合展台。此次中国展团参展作品包括纪录片《百寿探秘》、综艺节目《时尚中国》、电视剧《一场遇见爱情的旅行》《香蜜沉沉烬如霜》、动漫《西游记》《乐比悠悠》等。

　　始于2008年的非洲电视节是非洲地区最具影响力的电视商业展会，是非洲与世界其他地区传媒沟通交流的重要窗口。本届为期3天的电视节吸引了来自全球100多个国家和地区的千余名电视从业人员参展。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved