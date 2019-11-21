意大利人口呈下降趋势 预计到2065年将减少六分之一

中新网11月21日电 据欧联网报道，欧盟统计局日前发布的社会人口调查分析报告显示，近年来，意大利社会人口负增长现象突出，根据目前的人口下降趋势，预计到2065年，意大利总人口将降至5150万人左右。

据报道，2015年，意大利死亡人口首次高于新生儿数量，总人口开始减少。此外，未来将会有越来越多的人移居大城市，由此将导致意大利小城镇，特别是南方部分地区的人口大幅下降。

专家分析认为，在某种程度上，人口减少或许有益于国家发展，但由此带来的老龄化问题、青年人才流失缺点不容忽视。

专家预测，未来10年，意大利常住居民的数量或将减少到5900万，到2040年社会总人口将下降至5770万，到2065年这一数字将降至5150万左右，较目前社会人口总量减少约959万人，约占社会总人口的六分之一。

专家指出，意大利人口的减少，主要是死亡率高于出生率以及移民人口数量逐年变化所致。

根据意大利官方统计的资料显示，2018年，意大利女性生育率为1.32，即每名女性平均育有1.32个子女。而生育率往往与社会经济发展状况密不可分，意大利经济状况较好的北方地区，生育率普遍高于全国平均水平，而南部较贫穷地区，生育率则低于社会平均值。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)