人民网评：美国政客对香港的“行为艺术”注定自取其辱

当地时间11月19日，美国国会参议院通过所谓“2019年香港人权与民主法案”。未来的历史和香港的发展将证明，这个煞费苦心的“行为艺术”，只不过是一个笑话，而且是一个低级的笑话。

客观地说，这个打着“人权”“民主”标签的所谓“法案”，对一些人而言是有迷惑性的。但是货不对板的事情，在美国政客那里并不是什么新鲜的玩意。当我们剥开这个“法案”华丽丽的包装纸之后，人们就会发现，它心心念念要“捍卫”的，是暴徒的“强盗民主”、“施暴权利”、“伤人自由”，剥夺的却是绝大多数香港市民的生存权、表达权、工作权。看看自2009年以来首次出现的经济年度负增长，看看瘫痪的城市交通，看看火光纷飞的高校校园，看看被砸死在街头的普通人罗伯……事实的力量，足以给所有的虚伪和别有用心扇去一记响亮的耳光。

暴力是香港社会的公敌。打砸抢烧、残害市民、恐怖破坏、刺杀议员、杀人放火……5个多月以来，香港的暴力破坏行为越来越不加掩饰、不知收敛。在这个关系香港能否继续保持社会稳定发展的紧要关头，美国一些议员炮制、推动该法案，就是选择与违法暴徒站在一边。他们把“民主”“人权”天天挂在嘴边，想的、干的却是要为香港市民“做主”，维护自己颐指气使的“权力”。

简单说，这个所谓的“法案”，只对暴徒能不能顺利地纵火、破坏、伤人、袭警“忧心忡忡”，而对普通市民能不能自由表达自己的意见，能不能安全地赚钱养家、上班上学上街，美国的这些政界“演艺人员”毫无兴趣，甚至有一种“关我咩事”的无耻和恶毒。

那些宣称“美丽的风景线”、满嘴“人权”“民主”的美国政客，看上去甚至比香港市民还要关心香港。但是，当香港的国际金融、航运、贸易中心地位被破坏殆尽，当香港的国际地位不符、与内地的关系不再，他们还会关注香港、经营香港吗？这个时候，美国一些人跳出来公然为暴徒们充当“保护伞”，就是与750万香港市民为敌，就是要祸港乱港，把香港的前途命运作为干涉中国事务的筹码。

对于国际社会而言，美国国会通过的这个劳什子“法案”，它的直接作用是让大家围观了一场活剧——美国四处扛着“人权”“民主”的幌子为自己壮胆，用道义的光环为自己“美颜”，但必定还是演不下去，云山雾罩地掩饰了半天，最终只能赤膊上阵，昭告天下自己其实就是香港修例风波背后的最大黑手。

任何时候任何情况下，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

美国的这些政客们，注定会被现实教会一个中国成语——自取其辱！

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)