美威州选民对弹劾支持率下滑 特朗普大选支持率首次领先

中新网11月21日电 据外媒报道，近日，随着美国众院对特朗普弹劾进程的推进，美国民众对弹劾的态度也发生了变化。当地时间20日，马凯特大学法学院公布的一项民调显示，摇摆州威斯康星民众对弹劾的支持率出现下滑。特朗普的大选支持率首次超过四位民主党候选人。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

据报道，该民调于11月13日至17日进行，采访了威斯康星州801名注册选民。民调显示，威斯康星州仅40%的受访者认为特朗普应该被弹劾并下台，53%的受访者表示反对。相比10月份公开听证会开始前，44%的人支持弹劾有所下降。

同时，在此次民调中，52%的人认为特朗普的确让乌克兰总统调查了其对手拜登，29%的人认为他没有这么做。41%的人认为特朗普用军事援助向乌克兰总统施压，38%持相反意见。

马凯特民意调查主任查尔斯·富兰克林说：“我们不知道这个故事将如何结束。但目前，有一半以上的人认为特朗普曾做过这样的要求。”

与此同时，在大选的正面交锋中，特朗普民调领先拜登3个百分点(47%对44%)。八月份，拜登曾领先于特朗普(51%对42%)。

富兰克林说：“这对特朗普来说是一个小优势。”

此外，特朗普还领先佛州的参议员桑德斯(48%对45%)，马萨诸塞州的参议员沃伦(48%对43%)及印第安纳州南本德市长布蒂吉格(47%对39%)。

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