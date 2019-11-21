人民网>>国际

美威州选民对弹劾支持率下滑 特朗普大选支持率首次领先

2019年11月21日11:21  来源：中国新闻网
 

　　中新网11月21日电 据外媒报道，近日，随着美国众院对特朗普弹劾进程的推进，美国民众对弹劾的态度也发生了变化。当地时间20日，马凯特大学法学院公布的一项民调显示，摇摆州威斯康星民众对弹劾的支持率出现下滑。特朗普的大选支持率首次超过四位民主党候选人。

资料图：美国总统特朗普。<a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.chinanews.com/' href='http://www.chinanews.com/'><p align=

                   　　资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

　　据报道，该民调于11月13日至17日进行，采访了威斯康星州801名注册选民。民调显示，威斯康星州仅40%的受访者认为特朗普应该被弹劾并下台，53%的受访者表示反对。相比10月份公开听证会开始前，44%的人支持弹劾有所下降。

　　同时，在此次民调中，52%的人认为特朗普的确让乌克兰总统调查了其对手拜登，29%的人认为他没有这么做。41%的人认为特朗普用军事援助向乌克兰总统施压，38%持相反意见。

　　马凯特民意调查主任查尔斯·富兰克林说：“我们不知道这个故事将如何结束。但目前，有一半以上的人认为特朗普曾做过这样的要求。”

　　与此同时，在大选的正面交锋中，特朗普民调领先拜登3个百分点(47%对44%)。八月份，拜登曾领先于特朗普(51%对42%)。

　　富兰克林说：“这对特朗普来说是一个小优势。”

　　此外，特朗普还领先佛州的参议员桑德斯(48%对45%)，马萨诸塞州的参议员沃伦(48%对43%)及印第安纳州南本德市长布蒂吉格(47%对39%)。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved