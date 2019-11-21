英保守党社交帐号冒充事实核查机构 被批误导公众

中新网11月21日电 据香港《大公报》报道，在英国首相、保守党领袖约翰逊和工党领袖科尔宾19日展开电视辩论期间，保守党更改了旗下一个社交媒体账号的名称，使其看起来像是提供事实核查服务的账号，引发社交平台的警告。

据报道，当地时间19日，英国保守党将旗下一个社交媒体帐户的名称由此前的“CCHQPress”临时更改为“factcheckUK”，使其看起来像是提供事实核查服务的帐户。此举引发社交平台“推特“公司的警告，认为保守党误导公众。

报道称，该帐号属于保守党竞选总部新闻办公室，有近7.6万用户关注，19日临时改名为“factcheckUK”，头像也换成紫色背景加白色对号。在整个辩论过程中，该帐号对科尔宾的言论进行实时反驳，评价其内容是“说谎”，同时称约翰逊的言论为“真实”。辩论结束后，该帐号又改回了原先的名称。

保守党此举引发“推特“公司、英国事实核查机构Full Fact以及反对党工党的不满，认为这是误导行为。“推特”警告称，任何通过编辑帐户信息误导民众的进一步行为，该平台都会果断地加以纠正；工党也批评称这是“骗局”，表明保守党不应被信任。

不过，保守党主席克莱弗利(James Cleverly)为更名辩护说：“我们已非常清楚地表明，这是一个保守党网站，正在审查科尔宾的主张。”

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)