无视巴黎气候协议？报告：全球化石燃料产量远超限制

中新网11月21日电 据“中央社”报道，当地时间20日，联合国和4个气候变迁研究中心发布报告称，全球已规划或准备进行的石油、天然气和煤炭产量，相比为让地表温度较工业革命前水平升高不超过2摄氏度的限制，超出达50%。

据报道，若将地表升温幅度限制在1.5摄氏度，则计划中的化石燃料产量将较限制量超出1倍多。2015年达成的巴黎气候协议，要求将全球暖化限制在远低于2摄氏度水平，可能的话仅升温1.5摄氏度。

尽管截至目前，全球仅升温1摄氏度，但全世界已出现逐渐增强的致命热浪、洪灾和超级风暴，而超级风暴因海平面加速上升而破坏力更强大。

研究人员警告，煤炭、石油和天然气供应的“过度投资”，与未来数十年必须大幅缩减温室气体排放的目标，两者直接相冲突。

联合国2018年发布的报告称，若要抑制地表升温仅1.5摄氏度，则全球二氧化碳排放，必须在2030年底前减少45%，并于2050年底前达到“零排放”。

斯德哥尔摩环境研究所美国中心主任赖萨鲁斯表示：“我们首次展现，巴黎(气候协议的)温度目标，和各国煤炭、石油和天然气的生产计划及政策，两者间落差有多巨大。”

报告还说，其中煤炭预计产量和巴黎协议目标落差最大。各国计划于2030年底前生产的煤炭，较暖化抑制在2摄氏度所容许产量多出150%，也较抑制在1.5摄氏度所容许产量多出280%。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)