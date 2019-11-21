人民网>>国际

澳林火持续：南澳逾1万户断电，悉尼遭烟霾笼罩

2019年11月21日09:44  来源：中国新闻网
 

中新网11月21日电 综合报道，近期，澳大利亚多地遭林火侵袭。在南澳，强风及干旱天气助长火势，迫使电力公司切断供电，预计逾1万用户遭断电困扰。此外，21日，悉尼也再一次被烟霾笼罩，空气质量堪忧，当地居民被建议留在室内。

【南澳逾1万户断电】

据报道，澳大利亚东部林火未灭，南部又出现新火点。在南澳，强风及干旱天气助长火势一发不可收拾，迫使电力公司切断供电。有超过1万用户面对断电问题，逾百所学校停课。当局促请高危地区的民众提高警惕，随时撤离家园。

20日，南澳多个地区出现至少50个火点，许多地方最高温达42摄氏度以上。当局已将相关地区的火灾预警提升为“灾难级”，这意味火势已迅速蔓延到消防员难以控制的地步。

南澳消防局助理局长艾登受访时说：“这一整天，整个南澳经历了十分严重的火灾。”他促请阿德莱德山区的民众要特别关注火灾局势，最好提前制定逃生计划。据了解，当局已出动超过600名消防员灌救，还有约1万名消防员随时待命。

此外，部分林火地点靠近电缆及电线，南澳电力公司南澳电网已切断超过12000个用户的供电，以确保安全。

另一方面，南澳教育局宣布，当地111所学校和幼儿园20日停课，其中65所位于高山地区。南澳辖下12个国家公园也暂时关闭。

【悉尼遭烟霾笼罩】

21日，悉尼则再一次被厚厚的烟雾笼罩，且糟糕的空气环境预计会持续一整天。当天早上，不少当地居民在社交媒体平台上分享了这座城市遭受“污染”的照片。

据报道，根据实时空气质量指数，该市部分地区的空气质量几乎是雅加达20倍。悉尼西北部一个关于新州空气质量测量的数据为2334，而“安全”空气指数水平应该在34-66之间。

此外，据新州救护车服务统计，本周已经有至少60人遭受因烟雾引起的健康并发症。

由于空气质量等级差，患有哮喘或其他呼吸问题的人被警告留在室内，避免户外运动，并在需要时寻求医疗建议。

新州农村消防局(RFS)说，烟雾还在影响悉尼南部的伊拉瓦拉(Illawarra)，21日不太可能消除。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved