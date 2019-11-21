澳林火持续：南澳逾1万户断电，悉尼遭烟霾笼罩

中新网11月21日电 综合报道，近期，澳大利亚多地遭林火侵袭。在南澳，强风及干旱天气助长火势，迫使电力公司切断供电，预计逾1万用户遭断电困扰。此外，21日，悉尼也再一次被烟霾笼罩，空气质量堪忧，当地居民被建议留在室内。

【南澳逾1万户断电】

据报道，澳大利亚东部林火未灭，南部又出现新火点。在南澳，强风及干旱天气助长火势一发不可收拾，迫使电力公司切断供电。有超过1万用户面对断电问题，逾百所学校停课。当局促请高危地区的民众提高警惕，随时撤离家园。

20日，南澳多个地区出现至少50个火点，许多地方最高温达42摄氏度以上。当局已将相关地区的火灾预警提升为“灾难级”，这意味火势已迅速蔓延到消防员难以控制的地步。

南澳消防局助理局长艾登受访时说：“这一整天，整个南澳经历了十分严重的火灾。”他促请阿德莱德山区的民众要特别关注火灾局势，最好提前制定逃生计划。据了解，当局已出动超过600名消防员灌救，还有约1万名消防员随时待命。

此外，部分林火地点靠近电缆及电线，南澳电力公司南澳电网已切断超过12000个用户的供电，以确保安全。

另一方面，南澳教育局宣布，当地111所学校和幼儿园20日停课，其中65所位于高山地区。南澳辖下12个国家公园也暂时关闭。

【悉尼遭烟霾笼罩】

21日，悉尼则再一次被厚厚的烟雾笼罩，且糟糕的空气环境预计会持续一整天。当天早上，不少当地居民在社交媒体平台上分享了这座城市遭受“污染”的照片。

据报道，根据实时空气质量指数，该市部分地区的空气质量几乎是雅加达20倍。悉尼西北部一个关于新州空气质量测量的数据为2334，而“安全”空气指数水平应该在34-66之间。

此外，据新州救护车服务统计，本周已经有至少60人遭受因烟雾引起的健康并发症。

由于空气质量等级差，患有哮喘或其他呼吸问题的人被警告留在室内，避免户外运动，并在需要时寻求医疗建议。

新州农村消防局(RFS)说，烟雾还在影响悉尼南部的伊拉瓦拉(Illawarra)，21日不太可能消除。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)