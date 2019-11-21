点亮儿童未来：中国参与世界儿童日全球庆祝活动

新华网北京11月21日电 11月20日是世界儿童日，“点亮儿童未来”主题宣传活动在中国11个城市举办，象征儿童友好的蓝色灯光点亮了这些城市的标志性建筑，呼吁全社会坚守为儿童作出的承诺，为每一名儿童兑现他们的每一项权益。

在北京，在2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会的支持下，北京奥林匹克公园里的奥林匹克塔和国家游泳中心（“水立方”）也点亮了蓝色灯光，玲珑塔上的冬奥倒计时装置屏幕上出现了“点亮儿童未来”字样。60名孩子还在现场共绘长卷，写下自己对全世界儿童的祝福。

在上海，联合国儿童基金会与中国宋庆龄基金会及中国福利会共同点亮了上海中心大厦，联合国儿童基金会大使马伊琍以及200多名儿童也参加了现场活动。

在长春、成都、重庆、太原、武汉和银川等地，联合国儿童基金会与中国人民对外友好协会、中国友好和平发展基金会合作，用蓝色灯光点亮了当地的标志性建筑，共同庆祝世界儿童日。参与今年“点亮儿童未来”主题宣传活动的城市还包括长沙、南京和深圳。

“无论对于全中国的儿童，还是全世界儿童来说，今天都是一个具有特殊意义的日子，全世界都在为此而欢庆。” 联合国儿童基金会驻华代表芮心月说，“过去40年里，联合国儿童基金会与中国政府紧密合作，共同努力促进儿童权利与福祉。对此，我们深感自豪。”

世界儿童日是联合国儿童基金会为儿童而设立的全球行动日。在这一天，世界各地将庆祝儿童事业所取得的进步，呼吁全社会坚守为儿童作出的承诺，并提醒我们要为儿童作出更大努力。

今年的世界儿童日具有特殊意义，因为这一天也是《儿童权利公约》通过30周年的纪念日。1989年11月20日,联合国大会通过《儿童权利公约》。自1990年起,联合国每年为国际儿童日以及纪念上述文件通过而举办庆祝活动。

《儿童权利公约》是第一部具有法律约束力、明确规定所有儿童均享有各项基本人权的国际公约。《公约》自通过以来，为改善全世界儿童的生活发挥了重要作用。

来自山东菏泽的12岁学生王琛博患有听力障碍，他在上海的现场活动上也分享了他对于儿童权利的认识。他在发言中表示：“我希望所有儿童，无论是否残障，都能够享受到平等的权利，获得平等的机会，都能快乐成长。”

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)