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韩国废除精英高中的启示

2019年11月21日09:40  来源：新华每日电讯
 

　　韩国教育部近日宣布，将废除精英高中，统一转为普通高中，以消除入学不平等问题。同时计划在未来五年，投入超过2万亿韩元（约120亿人民币）用于提高普通高中的教育质量，于2021年普及高中义务教育。

　　纵观世界，教育问题牵涉每家每户，教育公平是民众的普遍诉求。然而，崇尚精英教育、争上名校的倾向，成为教育公平实现道路上的拦路虎。韩国全面废除精英高中，可谓是探索教育公平道路上迈出坚实有力的一步。

　　在韩国，高中事实上被分为“一流”和“二流”，学生入学压力大，家长担负的额外教育费用高。“掐尖招生”在韩国也很普遍。仅占4%生源的各类私立高中、外国语高中、国际高中等学校，招收了几乎所有“尖子生”。这些学校门槛高，学费当然也高昂，其学生也更容易进入一流大学。这样带来的社会后果也很严重。随着教育差距的日益拉大，社会阶层差距也随之扩大，阶层固化凸显，引发民众忧虑和不满。

　　现有的韩国高中教育体制，形成于上世纪70年代。此次教育改革计划于2025年将所有精英高中转为普通高中，收回其全国招生权，仅可在辖区内抽签招生。韩国副总理兼教育部长作为“高中教育改革促进团”团长将主抓相关改革，确保高中、大学和初入职场的年轻一代，能公平站在起跑线上，不再受父母（能力因素）的影响。

　　教育改革一直被文在寅政府强调，如今终于得以落实。这与韩国前法务部长官曹国引发的风波不无关系。曹国的女儿被疑论文造假、“享受入学特殊照顾”等争议，引爆韩国社会舆论。曹国的家人涉嫌利用其社会地位和人脉网，在女儿的高中和大学时期为其积累各项“资历条件”，帮助其顺利进入大学和研究生院。这使得那些没有门路积累“资历条件”，或者无条件拼爹的广大年轻人深感愤怒与受挫，感到巨大的“被剥夺感”。教育公正问题再度成为民众的强烈诉求。围绕曹国的各种质疑，导致文在寅政府支持率下滑，给国政运营造成压力，曹国在上任一个月后宣布辞职。

　　在韩国，有出身“名门”的说法，此处名门指的是一流名校，可见深受儒家文化影响的韩国社会，对教育之重视。人们相信知识能够改变命运，通过努力奋斗可以实现人生逆袭。然而，令韩国青年感到沮丧的是，文在寅承诺的“机会平等，过程公正，结果正义”，似乎同前任总统一样，变得难以实现。

　　还记得韩国前总统朴槿惠“亲信干政”事件的导火索吗？正是崔顺实的女儿郑宥拉走后门进入梨花女子大学事件被曝光，引发一连串官商勾结等幕后操作被挖出，最终导致总统遭弹劾下台的命运。韩国民众对教育不公，加剧社会两极化深恶痛绝。然而，与此前不同的是，崔顺实的女儿走后门等行为是因为不遵守程序公平，而这次曹国女儿的入学问题，让人们惊觉，即便在合法的制度框架之内，也可能产生不公平的结果。

　　韩国中央大学教授李炳勋认为，韩国年轻人逐渐意识到，社会已经形成如此明显的阶级分层，绝大部分人无法进入精英阶层成为不争的事实，因此感到受挫和愤怒。“曹国风波”让人们看到，除非解决结构性问题，教育公平才有可能真正实现，才能赢得年轻一代的支持，国家才有未来。

　　放眼世界，在欧美许多国家，贵族学校、私立学校、精英教育似乎是种常态，以英国六百年历史的伊顿公学等为代表的精英教育一度广受尊崇。包括韩国在内的世界许多国家也跟风模仿。然而，韩国在学习了西方40多年后，如今痛定思痛，实施“壮士断腕”式改革，其魄力让人印象深刻。

　　教育是衡量社会公平的一杆秤，不能让孩子们的起跑线“参差不齐”。顺应民意诉求，大胆改革，防止教育两极化产生，才能打破教育不公的代际传递，更好地激发社会活力。（评论员杜白羽）

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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