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“水城”威尼斯为何“因水而忧”？

2019年11月21日09:38  来源：新华网
 

　　最近一周的水灾给意大利威尼斯市带来严重损坏，大量房屋、商店和历史建筑遭洪水侵袭，多处旅游景点闭门谢客，经济损失严重。意大利总理孔特将此次水灾比作“打击意大利心脏”。

　　“水城”威尼斯“因水而生”“因水而美”，如今却“因水而忧”。威尼斯为何遭遇如此水患，又采取了哪些应对办法呢？

　　这是11月17日在意大利威尼斯拍摄的受洪水侵袭的圣马可广场。新华社发（埃莉萨·林格里亚摄）

　　【水城“望洋兴叹”】

　　自12日遭遇严重水灾以来，威尼斯一周之内经历了3次洪峰，最高水位达1.87米，创下53年来的最高水位记录。威尼斯全城80%被淹，教堂、商家、店铺、酒店、博物馆等许多建筑物“泡汤”。

　　威尼斯市市长布鲁尼亚罗说，“187厘米潮水将（给威尼斯）留下不可磨灭的伤痕”。

　　这是11月15日在意大利威尼斯拍摄的因洪水侵袭而关门的店铺。新华社发（阿尔贝托·林格里亚摄）

　　当地市民恩齐奥·托弗卢迪表示，他从来没有见过类似情景，威尼斯大运河附近的许多商店和超级市场受损尤其严重。他说，这场灾难犹如一场战争，“十分糟糕”。

　　因水灾原因，许多旅游景点闭门谢客，原本打算前往威尼斯的游客也纷纷取消房间预定。据布鲁尼亚罗估计，威尼斯因为这次水灾遭受数以亿计欧元的损失。

　　11月13日，在意大利威尼斯，一名游客提着行李走在被洪水淹没的圣马可广场上。新华社发（阿尔贝托·林格里亚 摄）

　　【为何“因水而忧”】

　　威尼斯城建于威尼斯潟湖内的滩涂之上，潟湖最终流入亚得里亚海。每当遭遇大风、暴雨天气，亚得里亚海的海水就会灌入威尼斯，形成“洪水”。

　　布鲁尼亚罗把此次水灾归咎于全球气候变暖。全球变暖导致地中海的海平面上升，与此同时，由于近年来过度抽取地下水，威尼斯的地面逐渐下沉，威尼斯的水患威胁日益严峻。

　　这是11月17日在意大利威尼斯拍摄的受洪水侵袭的圣马可广场。 新华社发（埃莉萨·林格里亚摄）

　　布鲁尼亚罗呼吁先前推迟工期的“摩西工程”尽早竣工。意大利政府于2003年起计划修建“摩西工程”，在威尼斯潟湖的３个入口处修建78个巨大闸门。当海水上涨至一定高度时，闸门升起，阻挡海水进入潟湖。但由于预算超标、工程出现贪腐现象等原因，“摩西工程”一度延期，至今仍未确定最终完工日期。

　　【开设气候变化必修课】

　　总理孔特说，意大利政府已为威尼斯划拨2000万欧元紧急援助资金。房屋受损的居民每户可以申领至多5000欧元补助，商店、餐馆等商户可以申领至多2万欧元补助。

　　目前，威尼斯的学校已经重新开课，商家们也拿起拖把、水桶等工具，努力清除水灾留下的积水与淤泥。

　　11月17日，在意大利威尼斯，人们涉水出行。新华社发（埃莉萨·林格里亚摄）

　　尽管灾情趋缓，但此次威尼斯水灾再次敲响了气候变化的警钟。据美国有线电视新闻网报道，从2020年起，意大利学校将要求每个年级的学生学习与气候有关的课程，学生们将了解可持续发展与环境、社会的相互关系。意大利或将成首个将气候变化设为必修课的国家。

　　意大利教育部部长发言人温琴佐·克拉马罗萨表示，开设气候变化课旨在让未来的公民做好应对气候紧急情况的准备。

　　（编辑：张茵　文字综合来源：新华网、央视财经、中国新闻网、参考消息网等）

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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