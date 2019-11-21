当地时间11月19日，美国国会参议院不顾中方多次严正交涉和强烈反对，通过了所谓“2019年香港人权与民主法案”，公然为暴徒张目打气，以美国国内法插手香港事务，干涉中国内政，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，再次暴露其强盗嘴脸和霸权本性，这是对包括香港同胞在内的全体中国人民的严重挑衅。我们正告美方，收回在香港问题上的黑手，任何违背国际法和国际关系基本准则、干涉中国内政的法案就是废纸一张，注定枉费心机！

香港修例风波发生以来，激进暴力犯罪行为不断升级，突破法律、道德和人性的底线。暴徒疯狂打砸、肆意纵火、瘫痪交通、暴力袭警、残害市民，将校园变成“兵工厂”，严重侵害包括警务人员在内的广大市民的人身安全、言论自由等基本人权，严重危害法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，将香港推到了极为危险的境地。

然而，对于暴徒犯下的一桩桩罪行，美方却罔顾事实、颠倒黑白，打着“人权与自由”的幌子，粗暴干涉香港事务和中国内政，恶意诋毁中国中央政府和特区政府，公然为“反中乱港”活动撑腰打气。

主权平等和不干涉内政是最根本也是最重要的国际法原则。从过去到现在，包括中国在内的许多发展中国家都深受外国强权干预之害，而这种对他国内政的粗暴干涉，大多打着“人权与自由”的旗号。香港修例风波发生以来，美方在香港问题上一系列政治操弄的事实如一面“照妖镜”，充分暴露了其以“人权与自由”的幌子干涉他国内政的丑陋面目，淋漓尽致地暴露了何为赤裸裸的双重标准。美方从未批评过港英殖民统治时期香港没有人权与自由，却对目前享有前所未有广泛权利与自由的香港说三道四、抹黑诋毁；美方自己的人权纪录劣迹斑斑，却公然对一个自由度和法治排名均高于自己的别国地区指手画脚，大放厥词；美方处置国内示威活动充分授权、毫不手软，却对香港警方极度克制执法、依法维护法治横加指责，对香港社会迫切要求止暴制乱、恢复秩序的主流民意和强烈呼声充耳不闻。在香港正滑向“恐怖主义”深渊的危险时刻，美政客置香港广大市民利益于不顾推动有关法案，就是为暴徒提供“避风港”，给特区政府止暴制乱制造“绊脚石”，向维护法治秩序的正义人士发出“恐吓信”。美方以荒唐、虚伪的双重标准践踏国际法和国际关系基本准则的真实面目暴露无遗，以人权、民主为名，行霸权干涉之实的真实面目暴露无遗。

无数事实证明，美国政客根本不关心香港民众的利益福祉和民主人权，他们居心叵测地破坏香港国际金融、贸易、航运中心地位，手段卑劣地恐吓止暴制乱的正义人士、明目张胆地给暴徒“铺后路”，就是企图借香港乱局，为自己捞取政治资本，企图借香港问题趁火打劫，遏制中国发展，险恶用心，昭然若揭。

当前，止暴制乱、恢复秩序是香港最紧迫的任务，是香港社会最广泛的民意和最大人权。美方任何搞乱香港、阻碍中国发展的企图都是痴心妄想，无论打着什么幌子、搞再多的法案都是枉费心机。香港是中国的香港。香港事务必须在中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法的框架内处理。中国政府绝不容许外部势力在香港问题上为所欲为，任何国家都不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

打“香港牌”注定失败，违背国际法和国际关系基本准则、干涉中国内政的法案注定是废纸一张。我们正告美方认清形势、悬崖勒马，立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政，以免引火烧身。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制，一切后果必须由美方完全承担。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 01 版）

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