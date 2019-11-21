15国为何向欧盟和英国“索赔”

自英国“脱欧”进程开启以来，国际社会大多聚焦于英国与欧盟的关系。然而随着“脱欧”日期迫在眼前，非欧盟国家开始把目光转向“脱欧”会对自身造成的影响。目前，包括美国、澳大利亚在内的英国和欧盟共同的贸易伙伴，开始担心他们是否仍能在英国“脱欧”后继续享有与之前相同的关税优惠，是否会丧失原有的市场准入机会……

多国要求贸易补偿

据英国广播公司14日报道，在世界贸易组织中一次内部会议上，包括美国、印度、新西兰、澳大利亚、加拿大、乌拉圭、中国、俄罗斯、墨西哥、韩国、日本、巴拉圭、阿根廷、瑞士在内的共15个国家，就英国“脱欧”对自身造成的影响向英国和欧盟索要贸易补偿，以确保本国国内企业不会在英国“脱欧”后丧失市场准入机会。

其中，关税配额成了15个国家讨论的重点。根据世贸组织的规定，关税配额保证了世贸组织成员国能够以零关税或低关税向欧盟出口特定种类商品的数量。目前，包括英国在内的整个欧盟实行的是统一的关税配额。英国“脱欧”则将迫使英国和其余欧盟成员国对关税配额进行新的分配。

基于此，俄罗斯卫星网报道称，英国和欧盟可能最终会使用部分甚至全部关税配额，进而减少其他世贸组织成员的市场准入机会。新西兰在声明中表示，（无论如何分配），关税配额的调整显然会导致多国巨大的经济损失，不仅每年相关产品出口的灵活性受到影响，还会出现配额太小无法满足各国贸易需求的情况。

眼下，澳大利亚的牛肉和羊肉出口已经遭遇损失。澳大利亚表示，许多企业由于不确定关税配额如何变动，在圣诞节前停止了牛肉、羊肉的出口。据美媒报道，美国的猪肉和葡萄酒、印度的布料出口日后也可能受到同样影响。

据爱尔兰广播电视台报道，非欧盟国家很担心本国国内企业会在英国“脱欧”后同时失去英国和欧盟这两大市场。美国在递交给世贸组织的声明中写道：“我们很快就会被排挤，然后失去进入这两大市场的机会。”新西兰也表示，欧洲以外的世贸组织成员将会因为得不到原有的配额而受到打击。

问题多多有待破解

据英国《卫报》报道，英国国际贸易部发言人表示，他们已经在世界贸易组织框架内制定了进口货物的关税减让表，并根据关贸总协定第二十八条程序与受影响国家进行谈判，以维持英国与其贸易伙伴之间权利和义务的现有平衡。此前，英国政府也一再强调，“脱欧”后英国将成为美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的天然贸易伙伴。

举棋不定的“脱欧”僵局面前，多国代表的担心并没有因此得到缓解。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时分析指出，“15个国家的诉求既有普遍性又有特殊性。英国与欧盟之间的关系变化会影响所有与双方有贸易往来的经济体，所以，15国对贸易额度调整的要求，可以看作是大多国家的心声；此外，‘脱欧’的贸易影响又会集中体现在特定国家的贸易上，例如像美国、澳大利亚在农产品领域对欧洲贸易依存大的国家，受到的影响会更加明显。”

崔洪建归纳说：“英国脱离欧盟后，是否还会遵循以前的欧盟对这些国家的关税配额制度？如果不是，那么这些国家出口到英国的特定门类的商品是否还能享受到优惠关税？这些问题是多国关心的要点。”

对此，复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯给出了“个性化”这个关键词。“关税配额在内的贸易调整是肯定的。但是英国自主选择、重新定义的空间很大，英国未来估计可以视国家之间具体的经贸往来情况，逐一达成合作。”丁纯在接受本报采访时表示，像此次提出呼吁的15个国家中有英联邦国家，也有和英国一直保持着良好经贸往来关系的，更有像美国这样的大国。根据关系的远近，英国在处理经贸关系时会更灵活，会做出一种“个性化”的调整。

提前制定应对措施

英国多次变动的“脱欧”日期，让这一问题变得更加复杂。从2016年“脱欧”公投到如今，“脱欧”进程宛如一场熬人的拉锯战。12月12日，英国近年第三次大选即将到来，也为计划于明年1月底完成的“脱欧”增添了更多不确定性。

在此期间，呼吁英国留欧的声音也涌上台面。13日，即将卸任的欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在比利时布鲁日欧洲学院演讲时对英国“脱欧”发出警告，称“英国只有作为联合欧洲的一部分，才能扮演全球角色”，并且呼吁希望留欧的英国民众利用好即将到来的大选。

对此，丁纯表示：“留欧的声音其实一直存在，但是留欧的可能性并不大。如今尽快达成‘脱欧’协议才是出路。现在英国面临的选择是软脱或者硬脱，用什么方式脱、何时脱以及需要花费多少时间……”

“不确定性”仍然是这场“脱欧”进程中的主基调。“英国‘脱欧’的影响巨大，并且复杂和难以预测。英国的金融地位肯定会受到影响，但是具体会如何发生，这要根据将来各种因素制约的情况判断，现在还无法轻易下定论。”丁纯说道。

面对“脱欧”带来的种种不确定性，国际社会应该如何避免可能遭受到的贸易冲击？

“国际社会应提前做好准备，尤其在各国中最容易受到波及的企业更应该积极寻找出路。其中最重要的是，每个国家都应该从自身的经济贸易情况出发，根据自身不同的产业链、价值链情况，尽早提出应对措施、采取相应的行动。”丁纯表示，“同时，英国和欧盟两者之间的产业结构、对外经贸结构也有一定的区别和各自的独特性，各国在采取行动时都应该把这些因素考虑进去。”（陈青冰）

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)