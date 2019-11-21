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菲律宾总统欲禁电子烟 抽电子烟的人可能会被逮捕

2019年11月21日09:09  来源：新华网
 

　　菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特19日宣布，将禁止使用、进口电子烟，使用电子烟的人会被逮捕。

　　杜特尔特当晚出席一场记者会时，有记者就菲律宾近日出现首例关联电子烟的病例提问。杜特尔特回应说，将禁止使用、进口电子烟。“电子烟有毒，政府有权力出台措施保护公众健康和利益”。

　　杜特尔特2016年就任以来大力打击贩毒，同时下令在全国室内外公共场所禁烟。他本人先前是“老烟枪”，但发现患有血栓闭塞性脉管炎后戒烟。

　　杜特尔特说，有人狡辩这种烟利用电子装置，“别和我说这些”。如果有人在公共场所或室内使用电子烟，“我就命令执法机构逮捕他”。

　　杜特尔特没有说明相关措施实施的具体日期。

　　菲律宾卫生部上周说，一名16岁女孩成为菲律宾首名确诊因使用电子烟而患病的病人。那名女孩10月21日因突然严重气短住院，先前每天使用电子烟，持续4个月。院方起初认为女孩肺部感染，不过根据美国疾病控制和预防中心发布的关联电子烟疾病诊断依据，那名女孩确诊为因使用电子烟造成肺损伤。

　　电子烟作为传统卷烟替代品，主要由电池、加热蒸发装置和装着烟液的烟管组成，使用时以加热方式让烟液挥发、形成烟雾，产生“吞云吐雾”的效果。电子烟过去十年畅销，不过电子烟的安全性受到公众质疑，尤其是美国近期不断出现关联电子烟的病例和死亡病例。

　　如今，美国、澳大利亚、巴西、印度和日本等国已相继出台措施，禁止或限制销售部分电子烟产品。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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