欧盟围绕吸纳新成员吵翻天 法国主张提高入盟门槛

欧洲联盟成员国19日围绕吸纳新成员事宜举行闭门会议，但分歧较大，争论激烈。

消息人士披露，法国主张提高入盟门槛，似乎有意给西巴尔干国家入盟进程使绊子，意大利、奥地利等国则倾向于尽快吸纳更多成员加入欧盟。

【提高入盟门槛？】

欧盟成员国19日在总部所在地比利时首都布鲁塞尔召开会议，闭门磋商入盟门槛等事宜。

一名不愿公开姓名的欧盟成员国外交官会后告诉法新社记者，多数成员国赞成尽快启动阿尔巴尼亚、北马其顿等西巴尔干国家的入盟谈判；只是法国唱反调，提出应该先提高入盟门槛，然后才能准许更多成员加入欧盟。

按照这名外交官的说法，法国抛出的提议显然是为阻挠北马其顿等国入盟进程，“有关改革入盟程序的讨论不应成为欧盟推迟吸纳新成员或阻挠某些国家入盟的借口”。

西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、黑山等国家。其中克罗地亚2013年加入欧盟，其他西巴尔干国家虽不同程度地开启加入欧盟的进程，但进展缓慢。

【欧盟仍欲扩员】

眼下正逢欧盟机构领导人换届之际。欧盟轮值主席国芬兰的欧洲事务部长蒂蒂·图普赖宁19日否认欧盟会立刻对法国的提议举行投票表决，表示要等新一届欧盟委员会12月1日上任后再作考虑。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙本月早些时候接受媒体采访时说，不仅法国，还有其他一些欧盟国家对阿尔巴尼亚、波黑等国入盟存有疑虑。他说：“在欧盟完成自身改革以前，我不希望新成员加入欧盟。”

按照图普赖宁的说法，“我们举行圆桌讨论，当然听见法国的提议……有些国家表示赞同，有些国家表达疑虑”，但欧盟“完全致力于”吸纳更多成员入盟。

奥地利、捷克、意大利、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚六国联合致信即将卸任的欧盟委员会主席让-克洛德·容克，呼吁明年3月启动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判，“若想巩固欧盟，就离不开西巴尔干国家的加入”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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