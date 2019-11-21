土耳其称年内将多数“伊斯兰国”成员遣返回欧洲

土耳其官员19日说，将在年底前把土方羁押的大部分极端组织“伊斯兰国”成员遣返回原籍国，主要是欧洲国家。

美国国防部同一天警告，“伊斯兰国”利用近期叙利亚北部局势混乱重整旗鼓，可能将酝酿对西方国家发动新的袭击。

【送走多数】

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢说，遣返人员的数量取决于具体程序所耗费的时间，“我认为我们将在年底前送走他们中的大部分”。土方近期在叙利亚东北部抓获287名武装人员，另外羁押的嫌疑人数以百计。

索伊卢告诉路透社记者，土方希望本周遣返6至7人，正联系爱尔兰、荷兰等国。土方上周开始遣返所羁押的“伊斯兰国”成员回国，包括10名德国人、1名美国人和1名英国人。

19日，土耳其遣返的两名“伊斯兰国”女性成员抵达荷兰阿姆斯特丹机场后当即遭警方逮捕，面临参与恐怖组织罪名指控。

遣返目的地多数是欧洲国家，土方指认这些国家接收速度太慢。一些欧洲国家不愿接收加入“伊斯兰国”的本国公民，取消一些武装人员及其家属的国籍。索伊卢说，取消国籍的做法违反国际法。

欧洲方面正寻求把数以千计的“伊斯兰国”武装人员从叙利亚的监狱转移至伊拉克。这些监狱由叙利亚库尔德武装控制，欧洲国家担心土耳其10月越境打击库尔德武装可能导致部分武装人员和他们的家属从监狱逃走。

【趁虚而入】

美国国防部督察长办公室19日发布的一份报告显示，“伊斯兰国”利用土耳其进入叙利亚东北部发动军事行动和美军驻军减少的机会重整旗鼓，加强策划海外袭击的能力。

美国10月初在土耳其军事行动前宣布从叙利亚撤出全部驻军，承受来自国内外的压力。美方后续宣称留守部分美军在叙利亚北部保护油田。

报告说，“伊斯兰国”可能获得“时间和空间”，为袭击西方国家做准备并支持其19个海外分支。长期来看，这一组织可能寻求重新控制叙利亚部分人口密集地区，并在全球扩大影响力。

依据报告，美方继续对以库尔德武装为主的“叙利亚民主军”提供军事支持，但已停止提供培训。这支武装截至今年9月有10万战斗人员。

“叙利亚民主军”是美国打击“伊斯兰国”的盟友，但土耳其认定其主力库尔德武装是土耳其境内分裂组织库尔德工人党的分支，将其定性为“恐怖组织”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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