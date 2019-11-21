美伊关系紧张之际 美航母经霍尔木兹海峡进入海湾

美国和伊朗关系持续紧张之际，美国“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群19日穿过霍尔木兹海峡进入海湾水域。

按照法新社说法，这是伊朗今年6月击落一架美国无人驾驶飞机后，美国航母首次经过霍尔木兹海峡。

美国海军当天发布声明称，“亚伯拉罕·林肯”号航母按照预定日程前往海湾。美国国防部一名不愿公开姓名的官员说，美国军方与伊朗海岸警卫队的交流“安全、专业”。美军航母战斗群上一次通过霍尔木兹海峡是在4月。

霍尔木兹海峡是进出海湾的唯一航道，海湾产油国严重依赖这一通道出口原油。伊朗多次威胁，如果敌国如美国作出敌对行动，伊朗将封锁霍尔木兹海峡。

美方声明说，美军行动旨在“确保海湾地区贸易畅通、海上运输安全和稳定”。

美伊关系近几个月持续紧张。以应对伊朗“威胁”为由，美国5月在中东地区增强军事部署，包括派遣“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰战斗群。海湾地区今年夏天发生多起油轮遇袭事件，美国归咎于伊朗，伊朗指认美国做局陷害。伊朗6月击落美国无人机后，美方在最后一刻叫停报复行动。

美伊敌对加剧缘于美国去年5月单方面宣布退出伊朗核问题全面协议。美方后续恢复和追加对伊朗制裁，今年5月开始全面封堵伊朗原油出口。作为回应，伊朗自5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

伊朗方面本月初宣布中止履行协议第四阶段措施，向福尔多核设施1000多台离心机注入铀气。国际原子能机构后续证实，伊朗在福尔多核设施恢复铀浓缩活动。

美国国务卿迈克·蓬佩奥18日宣布，美方从12月15日起恢复关联福尔多核设施的制裁，取消对非美国企业与伊朗合作在福尔多核设施开展民用项目的豁免。

法国19日就这一决定表达遗憾，俄罗斯同一天予以严厉谴责。俄罗斯国家原子能公司与伊朗方面在福尔多核设施有合作。（王雪梅）（新华社专特稿）

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