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以色列蓝白党领导人甘茨宣布组阁失败

2019年11月21日09:03  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷11月20日电（记者陈文仙 尚昊）以色列中间党派蓝白党领导人本尼·甘茨20日晚宣布组阁失败，并将组阁权交还以色列总统里夫林。

　　甘茨当晚发表电视讲话说，为了组建一个“自由联合政府”，他已竭尽全力，但遭到右翼政党利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡的拒绝。

　　以色列总统府当晚发表声明表示，里夫林将于21日将甘茨组阁失败一事正式通报以色列议长。

　　甘茨是以色列近11年来除内塔尼亚胡之外首个获得组阁权的党派领导人。19日晚，甘茨与内塔尼亚胡举行组阁期限结束前的最后一次谈判，但无果而终。20日早些时候，甘茨发表声明说，内塔尼亚胡拒绝了组建联合政府的所有条件，这可能会导致以色列在一年内举行第三次议会选举。

　　据以色列媒体报道，依照法律，在甘茨组阁失败后，自11月21日起，以色列议会120名议员中的任何一名议员，只要能在21天内获得至少61名议员的推荐就可获得组阁权。否则，以色列将再次举行议会选举。

　　9月17日，以色列举行第22届议会选举。蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党；利库德集团获得32个席位。组阁磋商结果显示，55名议员推荐内塔尼亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两人均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。9月25日，里夫林宣布正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。10月21日，内塔尼亚胡宣布组阁失败并将组阁权交还里夫林。10月23日，里夫林宣布正式授权甘茨组建新一届政府。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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